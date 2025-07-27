大阪府知事參觀世博TECH WORLD館 大讚「太棒了」

大阪府知事吉村洋文26日造訪大阪世博TECH WORLD館，展開一場以「連結世界，共創美好未來生活」為主軸的探索之旅。在館長邱揮立陪同下，參觀了生命劇場、自然劇場與未來劇場，透過多感官互動體驗，深入認識生命、自然與未來科技間的緊密關聯。

參觀過程中，邱揮立特別介紹台灣引以為傲的蘭花產業，指出全球市場約1/3的蘭花來自台灣。為了讓吉村更具體體會台灣在花卉產業的技術創新，邱揮立特別介紹台灣獨創的奈米噴染技術，這項技術不僅大幅提升蘭花觀賞價值，同時展現台灣在精密科技方面的領先地位。

吉村對館內的科技展示表現出高度興趣，尤其對透明LED所呈現出的細緻畫質連連讚嘆。於AI藝廊中，他欣賞了透過AI學習台灣畫家筆觸所創作的101大樓煙火動畫，彷彿來到台北市中心，與前一天剛結束的天神祭煙火景象互相輝映，別有一番風情。

此外，智慧手環蒐集的數據顯示，吉村對自然劇場特別感動。他幽默表示，自己天生就喜歡大自然，能在這裡感受到科技與自然的完美融合，對他來說是一段難忘的體驗。

參觀結束後，吉村親筆留下「很高興能來參觀TECH WORLD館，真是太棒了」的感言，簡潔而真摯地表達他對此次參訪的喜愛。邱揮立也藉此機會誠摯邀請吉村參加將於8月8日舉行的館日活動，期盼屆時再度相會，共同見證文化展演、前瞻科技與沉浸式體驗所交織的精彩盛會。

大阪世博展期至10月13日止，台灣推出的「TECHWORLD（科技世界）」館，以台灣的山脈為概念設計，意味台灣好山好風光，山與山之間峰峰相連，也代表著台灣與世界各地的合作關係。