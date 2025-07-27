快訊

MLB／大谷近7場6轟超越賈吉！第38轟讓球評從「沒了」急轉「出去啦！」

高教耗材／凹學生或放生 教授指導壓力觸發學倫問題

綠大罷免挫敗 朝野政治風暴誰引領變局？

大阪府知事參觀世博TECH WORLD館 大讚「太棒了」

中央社／ 東京27日專電

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

大阪府知事吉村洋文26日造訪大阪世博TECH WORLD館，展開一場以「連結世界，共創美好未來生活」為主軸的探索之旅。在館長邱揮立陪同下，參觀了生命劇場、自然劇場與未來劇場，透過多感官互動體驗，深入認識生命、自然與未來科技間的緊密關聯。

參觀過程中，邱揮立特別介紹台灣引以為傲的蘭花產業，指出全球市場約1/3的蘭花來自台灣。為了讓吉村更具體體會台灣在花卉產業的技術創新，邱揮立特別介紹台灣獨創的奈米噴染技術，這項技術不僅大幅提升蘭花觀賞價值，同時展現台灣在精密科技方面的領先地位。

吉村對館內的科技展示表現出高度興趣，尤其對透明LED所呈現出的細緻畫質連連讚嘆。於AI藝廊中，他欣賞了透過AI學習台灣畫家筆觸所創作的101大樓煙火動畫，彷彿來到台北市中心，與前一天剛結束的天神祭煙火景象互相輝映，別有一番風情。

此外，智慧手環蒐集的數據顯示，吉村對自然劇場特別感動。他幽默表示，自己天生就喜歡大自然，能在這裡感受到科技與自然的完美融合，對他來說是一段難忘的體驗。

參觀結束後，吉村親筆留下「很高興能來參觀TECH WORLD館，真是太棒了」的感言，簡潔而真摯地表達他對此次參訪的喜愛。邱揮立也藉此機會誠摯邀請吉村參加將於8月8日舉行的館日活動，期盼屆時再度相會，共同見證文化展演、前瞻科技與沉浸式體驗所交織的精彩盛會。

大阪世博展期至10月13日止，台灣推出的「TECHWORLD（科技世界）」館，以台灣的山脈為概念設計，意味台灣好山好風光，山與山之間峰峰相連，也代表著台灣與世界各地的合作關係。

劇場 大阪

延伸閱讀

林佳龍赴日考察世博 與高市早苗會面引關注

好讀周報／日本大阪世博展現新科技！超輕量太陽能背心 有電扇還能充行動電源

恐影響2026亞運？大阪世博多國場館欠款 業者嘆「做夢都沒想到」

世博TECH WORLD館網路聲量大 96%日人認知是台灣館

相關新聞

星期人物／成敗都因川普《深夜秀》主持人淪謝罪祭品？

柯貝爾是美國電視圈少數能罵總統罵出高收視的深夜節目主持人，雖然當初接棒哥倫比亞廣播公司（CBS）《深夜秀》一度水土不服，但在川普入主白宮後，他找到最佳靶心，憑藉諷刺時政迅速站穩腳步，節目自2017年起連續8年稱霸深夜時段。這樣的收視強檔突然拋出停播震撼彈，時機正巧在他嘲諷CBS「拿1600萬鉅款賄賂川普」、換取母公司收購案獲准不久後。外界不禁揣測，這場突如其來的告別是否向川普謝罪？或者背後暗藏難以抵擋的時代阻力？

日本2024年女性均壽87.13歲 連40年居全球之冠

日本厚生勞動省今天指出，2024年日本女性平均壽命為87.13歲，在各國公布的相關數據之中為全球之冠，且是連續第40年位...

小孩一定要看平板才吃飯？ 歐美家長用這些招克服

帶年幼的孩子外出吃飯，家長最擔心的就是孩子坐不住，干擾其他顧客。也因為要分散孩子注意力，不少家長都會使用「iPad育兒」，讓孩子看著平板吃飯。然而近期在歐美掀起另一股風潮，這些爸媽拒絕用平板當保母，而是用其他方式培養孩子的用餐禮節。

暑假到了小孩狂打電動 有「這些反應」可能是遊戲成癮

暑假已過了快一半，對許多孩子來說，這是盡情放鬆、玩耍的時候，有不少人都會花比平常要多的時間打電動。不過有專家近期提醒，讓孩子玩遊戲也不能一味放任，只要有幾種表現，就可能已經成癮。

有麵包才有愛情 研究：薪資高者較可能發展戀情

有句俗語說「有錢也買不到幸福」，不過這句話現在可能要改寫了。一項最新研究指出，收入較高的單身族群更有可能發展戀情，不只是因為他們較有吸引力，也是因為他們更有自信。

昨才發生空難…俄客機今失壓急返航 原定從新西伯利亞飛往索契

俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）報導，俄國一架客機今天從俄國西伯利亞西南部城市新西伯利亞（Novosibirsk）起飛，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。