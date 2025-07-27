法國中部拉力賽車輛意外衝出賽道 3名觀眾喪生
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法國當局今天表示，在法國中部舉行的1場汽車拉力賽中，1名22歲女賽車手駕駛的車輛衝出賽道，導致3名觀眾不幸喪生。
法新社報導，這起事故發生在當地時間今天上午11時左右（格林威治標準時間9時），地點位於法國中部小鎮昂貝爾（Ambert）附近。
根據檢方說法，撞到觀眾的寶獅（Peugeot）208改裝車女駕駛和51歲女性副駕駛皆已被送往醫院，兩人並無生命危險。
不幸罹難的觀眾則包括年齡分別為70歲和60歲的兄弟，以及1名44歲男子，其中2人當場身亡，另名男子送醫後傷重不治。
檢察官表示，撞擊力道「非常猛烈」。事故現場的賽道兩側都是玉米田。
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