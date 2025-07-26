秘魯中部重大車禍 巴士翻覆至少18人喪命

秘魯衛生當局官員指出，國內中部地區一輛巴士今天失控偏離道路而翻覆，造成至少18人死亡。

秘魯當地媒體報導，這台載有60多人的巴士原本預定從首都利馬（Lima）駛往中部城鎮拉麥塞德（LaMerced），但途中失控衝出蜿蜒狹窄的道路。

秘魯中部城市塔爾馬（Tarma）衛生當局發言人告訴法新社：「目前，我們已經記錄到18人死於這起事故。」

緊急救難隊伍已經抵達事發現場，這起車禍的發生原因尚未能確定。

秘魯經常發生道路交通事故，原因大多是駕駛超速及路況惡劣，當地警方去年共記錄到3173人死於交通相關事故。