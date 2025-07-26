秘魯中部重大車禍 巴士翻覆至少18人喪命
秘魯衛生當局官員指出，國內中部地區一輛巴士今天失控偏離道路而翻覆，造成至少18人死亡。
秘魯當地媒體報導，這台載有60多人的巴士原本預定從首都利馬（Lima）駛往中部城鎮拉麥塞德（LaMerced），但途中失控衝出蜿蜒狹窄的道路。
秘魯中部城市塔爾馬（Tarma）衛生當局發言人告訴法新社：「目前，我們已經記錄到18人死於這起事故。」
緊急救難隊伍已經抵達事發現場，這起車禍的發生原因尚未能確定。
秘魯經常發生道路交通事故，原因大多是駕駛超速及路況惡劣，當地警方去年共記錄到3173人死於交通相關事故。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言