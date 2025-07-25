日本2024年女性均壽87.13歲 連40年居全球之冠
日本厚生勞動省今天指出，2024年日本女性平均壽命為87.13歲，在各國公布的相關數據之中為全球之冠，且是連續第40年位居榜首。
日本放送協會（NHK）報導，厚生勞動省表示，2024年日本女性的平均壽命為87.13歲，較2023年略減0.01歲。
日本男性2024年平均壽命則為81.09歲，跟2023年相當，並在全球排名第6，落後於瑞典、瑞士和挪威等國。
受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情死亡人數增加的影響，近年各國平均壽命普遍有縮短趨勢。
共同社報導，日本男女平均壽命在2021、2022年受COVID-19疫情影響而連續兩年縮短，2023年又再度變長。
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