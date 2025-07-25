快訊

國民黨「不同意罷免」選前之夜登場 馬英九重話砲轟賴清德

英特爾拋震撼彈！警告恐放棄14A先進製程 股價盤前大跌逾7%

聽新聞
0:00 / 0:00

小孩一定要看平板才吃飯？ 歐美家長用這些招克服

聯合新聞網／ 綜合報導
不少家長因為怕孩子吵鬧，都會用平板育兒。示意圖／ingimage
不少家長因為怕孩子吵鬧，都會用平板育兒。示意圖／ingimage

帶年幼的孩子外出吃飯，家長最擔心的就是孩子坐不住，干擾其他顧客。也因為要分散孩子注意力，不少家長都會使用「iPad育兒」，讓孩子看著平板吃飯。然而近期在歐美掀起另一股風潮，這些爸媽拒絕用平板當保母，而是用其他方式培養孩子的用餐禮節。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這股風潮不只在美國流行，也傳到英國和加拿大。其中一位來自紐約的媽媽潔米（Jamie Boxer）就在TikTok上分享自己的育兒方式。

她表示，自己有兩個孩子，他們從小不管是去義式餐廳或是美食街，都能好好坐好吃飯，過程中不看手機或平板，也沒有出現吵鬧或「哭天搶地」的情況。潔米自己是語言治療師，她表示，之所以刻意不讓孩子在用餐時看螢幕，是希望他們享受真正的人際互動。

另一位同樣來自紐約的媽媽羅莎莉（Rosdaly Ramirez）表示，之前她也會為了讓孩子坐好吃飯而用平板，但久了就發現平板正在蠶食家人相處的時間。現在他們不只拔掉家中電視，連外出用餐都禁用電子產品。孩子習慣之後，會跟家長聊天、分享所見所聞，用餐氣氛更熱絡。

倫敦一位媽媽甚至從寶寶10天大就帶她去高級餐廳。這位媽媽認為，「孩子不是來打亂生活的，而是要讓她融入爸媽的世界」。她讓孩子從小就去安靜的高級餐廳，是為了讓孩子熟悉環境、學習觀察。

紐約禮儀專家邁爾（Myka Meier）也響應這股風潮，推出「小小禮儀家」（Mini Manners）課程。她表示，從小教導孩子餐桌禮儀，才是真正讓爸媽找回平靜用餐時間的好方法。

平板 育兒

延伸閱讀

影／愛慕者婚禮告白「新娘到底哪裡比我好」 新郎尷尬搶麥全都錄

愛心便當也要錢 英國女向老公收400元餐費被網路罵翻

警察拒絕受賄將可獲同額獎金 俄國反貪新法規爆爭議

離婚後太傷心！泰國男整個月不進食只喝酒 最終命喪酒瓶堆

相關新聞

暑假到了小孩狂打電動 有「這些反應」可能是遊戲成癮

暑假已過了快一半，對許多孩子來說，這是盡情放鬆、玩耍的時候，有不少人都會花比平常要多的時間打電動。不過有專家近期提醒，讓孩子玩遊戲也不能一味放任，只要有幾種表現，就可能已經成癮。

小孩一定要看平板才吃飯？ 歐美家長用這些招克服

帶年幼的孩子外出吃飯，家長最擔心的就是孩子坐不住，干擾其他顧客。也因為要分散孩子注意力，不少家長都會使用「iPad育兒」，讓孩子看著平板吃飯。然而近期在歐美掀起另一股風潮，這些爸媽拒絕用平板當保母，而是用其他方式培養孩子的用餐禮節。

有麵包才有愛情 研究：薪資高者較可能發展戀情

有句俗語說「有錢也買不到幸福」，不過這句話現在可能要改寫了。一項最新研究指出，收入較高的單身族群更有可能發展戀情，不只是因為他們較有吸引力，也是因為他們更有自信。

昨才發生空難…俄客機今失壓急返航 原定從新西伯利亞飛往索契

俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）報導，俄國一架客機今天從俄國西伯利亞西南部城市新西伯利亞（Novosibirsk）起飛，...

職業摔角偶像霍根心臟驟停根去世 去年才撕衫為川普站台

職業摔角界偶像人物霍根(Hulk Hogan)24日因心臟驟停逝世，享年71歲。霍根是1985年首屆摔角狂熱大賽(Wre...

泰勒絲13尊全新蠟像 杜莎夫人蠟像館全球13城市展出

杜莎夫人蠟像館23日宣布推出美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）13尊全新蠟像，將在全球13個城市展出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。