小孩一定要看平板才吃飯？ 歐美家長用這些招克服

帶年幼的孩子外出吃飯，家長最擔心的就是孩子坐不住，干擾其他顧客。也因為要分散孩子注意力，不少家長都會使用「iPad育兒」，讓孩子看著平板吃飯。然而近期在歐美掀起另一股風潮，這些爸媽拒絕用平板當保母，而是用其他方式培養孩子的用餐禮節。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這股風潮不只在美國流行，也傳到英國和加拿大。其中一位來自紐約的媽媽潔米（Jamie Boxer）就在TikTok上分享自己的育兒方式。

她表示，自己有兩個孩子，他們從小不管是去義式餐廳或是美食街，都能好好坐好吃飯，過程中不看手機或平板，也沒有出現吵鬧或「哭天搶地」的情況。潔米自己是語言治療師，她表示，之所以刻意不讓孩子在用餐時看螢幕，是希望他們享受真正的人際互動。

另一位同樣來自紐約的媽媽羅莎莉（Rosdaly Ramirez）表示，之前她也會為了讓孩子坐好吃飯而用平板，但久了就發現平板正在蠶食家人相處的時間。現在他們不只拔掉家中電視，連外出用餐都禁用電子產品。孩子習慣之後，會跟家長聊天、分享所見所聞，用餐氣氛更熱絡。

倫敦一位媽媽甚至從寶寶10天大就帶她去高級餐廳。這位媽媽認為，「孩子不是來打亂生活的，而是要讓她融入爸媽的世界」。她讓孩子從小就去安靜的高級餐廳，是為了讓孩子熟悉環境、學習觀察。

紐約禮儀專家邁爾（Myka Meier）也響應這股風潮，推出「小小禮儀家」（Mini Manners）課程。她表示，從小教導孩子餐桌禮儀，才是真正讓爸媽找回平靜用餐時間的好方法。