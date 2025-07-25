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暑假到了小孩狂打電動 有「這些反應」可能是遊戲成癮
暑假已過了快一半，對許多孩子來說，這是盡情放鬆、玩耍的時候，有不少人都會花比平常要多的時間打電動。不過有專家近期提醒，讓孩子玩遊戲也不能一味放任，只要有幾種表現，就可能已經成癮。
據《太陽報》（The Sun）報導，遊戲網站 FreezeNova 執行長馬林（Marin Cristian-Ovidiu）表示，遊戲成癮通常會連帶導致學業退步和社交退縮，甚至可能影響健康，家長務必提高警覺，及時介入管教。
馬林指出，遊戲成癮有10大警訊：
1.無時無刻都在想遊戲，即使沒在玩也魂不守舍。
2.一沒得玩就煩躁焦慮，出現明顯戒斷症狀。
3.每天玩得越來越久，必須花比之前長的時間才能感覺滿足。
4.想減少遊戲時間卻做不到，屢試屢敗。
5.原本喜歡的活動不碰了，只想玩遊戲。
6.明知道遊戲帶來問題仍繼續玩，身體不適也不管。
7.對家人、朋友說謊，隱瞞自己玩了多久。
8.用遊戲逃避情緒，當成排解焦慮、憂鬱的出口。
9.為了打電動犧牲學校、人際關係。
10.連吃飯洗澡都能省，健康與衛生變糟。
馬林強調，處理遊戲成癮不是「罵孩子」就能解決，而是需要家長的支持與引導。他建議家長應該明確設定遊戲時間限制，不讓遊戲壓縮掉作業與其他活動時間。鼓勵孩子參加體育、藝文或社交活動，拓展螢幕以外的生活。為孩子安排規律作息、留意遊戲內容是否適齡，避免讓孩子玩暴力型遊戲。
除此之外，他也提到，身教比言教更重要，家長應該以身作則，不能自己沉迷滑手機平板，卻要孩子放下手機。
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