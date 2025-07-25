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颱風竹節草肆虐菲律賓 小馬可仕：氣候變遷成新常態

中央社／ 布拉坎25日綜合外電報導

颱風竹節草今天從菲律賓北部登陸後減弱為熱帶風暴，仍對當地帶來災情。救難人員乘小船救援受困民眾並分發物資。總統小馬可仕說，未來得接受氣候變遷造成的「新常態」。

法新社報導，根據菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC），自颱風薇帕（Typhoon Wipha）上週過境後，西南季風挾帶連日豪雨帶來災情，造成25人死亡、8人失蹤。菲律賓最大島嶼呂宋島（LuzonIsland）的學校持續停課，許多地區供電中斷。

颱風竹節草（Typhoon Co-May）今天稍早自呂宋島西岸的拉烏尼昂省（La Union Province）登陸。當地1戶災民一家四口受困木造房屋2樓，匿名救難人員說：「水深及腰的洪水使他們無處可去，而且他們還帶著小孩。」

救難人員表示，許多民眾自清晨開始求救，但風雨過大阻礙救援工作，直到雨勢暫緩後才能全面展開救援。

在菲國首都馬尼拉以北的布拉坎省（Bulacanprovince），法新社記者目擊水深及腰的洪水淹沒整個村莊。

當地居民薩比諾（Lauro Sabino）說，他與妻子2人經歷強風徹夜吹襲的可怕夜晚後，今天早上自家中撤離，暫時棲身當地1座市場內。他形容說：「屋頂一直吱吱作響彷彿要被吹翻了，大雨下了一整夜。」

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）昨天表示，近期的洪水與氣候變遷相關，未來菲律賓得接受這種「新常態」。

他在電視轉播的內閣簡報會議中指出：「未來數十年都預期得到類似狀況，所以我們要做好準備。」

颱風竹節草往東北方移動途中逐漸減弱，預計明天早上離開菲律賓。

颱風 洪水 菲律賓 小馬可仕 氣候變遷

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