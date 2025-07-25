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昨才發生空難…俄客機今失壓急返航 原定從新西伯利亞飛往索契

中央社／ 莫斯科25日綜合外電報導
俄國昨天才發生一起空難，一架客機在俄羅斯的遠東地區阿穆爾州（Amur）墜毀，機上48人全數罹難。 路透社
俄國昨天才發生一起空難，一架客機在俄羅斯的遠東地區阿穆爾州（Amur）墜毀，機上48人全數罹難。 路透社

俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）報導，俄國一架客機今天從俄國西伯利亞西南部城市新西伯利亞（Novosibirsk）起飛，在飛往黑海沿岸城市索契（Sochi）途中，因通報機艙失壓而返航。

路透社引述與俄羅斯安全部門有聯繫的 Telegram 頻道 SHOT報導，這架客機的機型為波音737，由俄羅斯的西伯利亞航空（S7 Airlines，通稱S7航空）營運。

俄國昨天才發生一起空難，一架客機在俄羅斯的遠東地區阿穆爾州（Amur）墜毀，機上48人全數罹難。

空難 機艙 墜機 波音 俄羅斯

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