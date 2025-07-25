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有麵包才有愛情 研究：薪資高者較可能發展戀情

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現經濟穩定者更願意發展戀愛關係。示意圖／ingimage
研究發現經濟穩定者更願意發展戀愛關係。示意圖／ingimage

有句俗語說「有錢也買不到幸福」，不過這句話現在可能要改寫了。一項最新研究指出，收入較高的單身族群更有可能發展戀情，不只是因為他們較有吸引力，也是因為他們更有自信。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，一項刊登在《婚姻與家庭期刊》（Journal of Marriage and Family）的新研究指出，高收入者通常因為經濟狀況比較穩定，因此會有自己「準備好了」的心態，而且不論男女都一樣。

該研究由加拿大多倫多大學關係心理學專家唐納（Geoff MacDonald）主導，在美國與德國進行長期調查，追蹤受試者的收入變化與感情狀態。研究針對25到35歲的年輕人，因為該年齡層是積極尋找戀愛對象的高峰期。

研究結果顯示，高收入者會覺得「是時候談戀愛了」，在半年到一年後的追蹤調查中，這些「準備好了」的人，也更有可能真的找到另一半。雖然這項研究在德國的樣本數中顯示男性略為明顯，但性別差異並不大。

唐納表示，這項研究顯示年輕人談戀愛越來越理性，「他們知道如果每週工時80小時，或連明年要搬去哪裡都不確定，就沒辦法好好談戀愛。」研究也發現，影響戀愛意願並不是年薪高低，而是「經濟穩定度」。只要財務狀況夠穩定，受試者就更容易覺得可以開始戀愛。

另一位共同作者皮茲（Johanna Peetz）認為，這項研究顯示，人之所以注重財務穩定，是因為金錢能滿足基本需求。當人滿足基本需求之後，才會追求像愛與歸屬感這類較高層次的需求，進而渴望親密關係。按美國心理學家馬斯洛的需求層級理論，人的最基本需求為生理需求和安全需求，如飲食、住房等。

研究團隊強調，雖然性格與價值觀仍是影響戀愛的重要因素，但從這項研究可以看出，在現代社會要追求愛情，「麵包」也是不可忽視的關鍵因素。

薪資 戀愛

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