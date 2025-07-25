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3颱肆虐菲律賓 釀25死近28萬人撤離家園

中央社／ 馬尼拉25日專電

薇帕、范斯高、竹節草等3場颱風輪番肆虐，外加西南季風的交互作用，菲律賓連日暴雨淹水及土石流等災難奪走至少25人性命，另有27萬8000人撤離家園。

菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）今天發布的災情報告顯示，暴雨造成淹水、土石流，還有近3000棟輕材質建築物受損或坍塌，除造成25人罹難之外，還有8人受傷、8人失蹤。

根據報告，全菲律賓有380萬人的生活受到影響，其中27萬8000人撤離家園，有16萬7000人暫時棲身1200多個臨時收容所。

颱風災區的農作物損失價值3億6690萬披索（約新台幣1億8900萬元）。

由於天候惡劣，大馬尼拉地區和部分其他城鎮的公立學校和政府部門，已連續停課、停班5天，部分低窪地區水深及胸。

菲律賓空軍表示，美國已派遣一架KC-135空中加油機，運載人道救援物資前來協助救災。

另一方面，菲律賓海岸防衛隊（PCG）自21日起已在海上、淹水地區援救了將近1萬300名災民，其中包括在海上翻船的漁民。

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