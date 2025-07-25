快訊

柬埔寨火箭彈落在泰國境內超商 疑有「母子相擁」而亡

投票無望！柯文哲爭取726大罷免投票機會 法院裁定駁回理由曝光

小禎突切割6年造型師 向廠商致歉引波瀾！麥詩婷聲明曝光

新加坡米其林指南出爐 小販美食與高檔餐廳齊獲肯定

中央社／ 新加坡25日專電

「2025新加坡米其林指南」名單出爐，有3家米其林三星餐館，7家餐館得兩星，32家餐館摘下一星。從街頭美食、日式料理到法式餐廳等類型餐館皆上榜。

小販中心或稱熟食中心，是星馬地區特有文化與美食景觀。新加坡在1960年代末到1980年代興建小販中心，讓街邊的流動攤販聚集在乾淨與衛生的環境中營業，當地人多半稱之為Hawker Centre或Food Centre。

這次名單中，小販「吊橋頭大華豬肉粿條麵」等美食摘下一星，日式Sushi Sakuta等餐館晉升二星，法式Les Amis等餐館摘下三星。

新加坡文史工作者沈宗祐告訴中央社，除了高級料理，米其林指南再次肯定庶民美食，不只是飲食的認可，更是一種文化記憶的延續與被認同。

他說，小販文化本來就是「人民養出來的」，是一代代手藝的傳承，也是不同族群在同一個空間裡和平共存的體現。如今能再度得到國際肯定，是讓這段歷史與價值被看見。

聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會2020年宣布，新加坡「小販文化」被列入世界非物質文化遺產。

來自台灣的遊客李文慶本週造訪新加坡，在牛車水、紐頓等多處小販中心品嚐美食。他告訴中央社，因電影瘋狂亞洲富豪中小販中心的場景而慕名而來。

他說，這裡是最接地氣的新加坡人生活場域之一，「如今竟然能在這樣的地方享受到米其林美食，真的很特別。」

「小販中心」堪稱新加坡庶民美食聚集地，除了華人習慣的中式餐點，還有馬來菜、印度菜，反映當地多元種族的社會風情。星國人口主要由華人、馬來人及印度人組成。

美食 新加坡 米其林

延伸閱讀

美食挺進美國 大拓點

機械出口萎縮 三大警訊 市場版圖出現明顯位移

百元便當爆紅！ 高雄佛系便當「鹹酥雞鋪滿整盒」連飯都看不到 只賣100元

大溪在地人超推！桃園四家人氣美食一次吃遍～油飯、素肉圓、炸雞、古早麵店全攻略

相關新聞

東京地下鐵明年全線可直接「嗶」信用卡進站搭車

為提升外國旅客等購票的便利性，日本東京地下鐵（Tokyo Metro）宣布明年春季起，由他們營運的所有路線車站，都能直接...

超涼手持風扇藏危機？日媒點「4大危險前兆」 電池爆炸恐釀災

夏日炎炎，手持隨身風扇成為不少人外出必備小物，然而消暑神器可能潛藏危機。日本一處公寓大樓日前發生火災，造成1人重傷、5人輕傷，起火原因疑與手持風扇有關。日本媒體特別提醒使用者，掌握「預防爆炸的4大前兆...

雨天才有的特別服務？日本超商「1舉動」暖翻 他讚：讓人想天天光顧

有這樣的超商，讓人想天天去光顧？夏天天氣多變化，外出一趟不僅身體會變得濕黏，還有可能不小心淋成落湯雞。日本一名網友分享，某個下雨天他到超商購物時，發現店家竟主動提供1項「貼心服務...

不用1萬步！研究：「每天走7000步」就有助腦力保健康

找不到時間每天走1萬步嗎？研究顯示，其實每天走7,000步，就能提升腦力，並有助減少罹患重大疾病。

中颱薇帕才釀災…颱風竹節草將登陸 菲律賓關閉學校、取消部分航班

中颱薇帕釀災遠離後，颱風竹節草（Typhoon Co-May）逐漸逼近帶來的豪雨以及另一股熱帶風暴侵襲菲律賓北部呂宋島，...

為報「抓父之仇」！杜特蒂兒向警察總長下戰帖：要單挑你不是對手

菲律賓前總統杜特蒂之子、納卯市代理市長塞巴斯汀找上警察總長托瑞單挑，托瑞接下戰書，今天開始進行拳擊訓練。擂台一方想報「抓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。