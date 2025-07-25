新加坡米其林指南出爐 小販美食與高檔餐廳齊獲肯定

「2025新加坡米其林指南」名單出爐，有3家米其林三星餐館，7家餐館得兩星，32家餐館摘下一星。從街頭美食、日式料理到法式餐廳等類型餐館皆上榜。

小販中心或稱熟食中心，是星馬地區特有文化與美食景觀。新加坡在1960年代末到1980年代興建小販中心，讓街邊的流動攤販聚集在乾淨與衛生的環境中營業，當地人多半稱之為Hawker Centre或Food Centre。

這次名單中，小販「吊橋頭大華豬肉粿條麵」等美食摘下一星，日式Sushi Sakuta等餐館晉升二星，法式Les Amis等餐館摘下三星。

新加坡文史工作者沈宗祐告訴中央社，除了高級料理，米其林指南再次肯定庶民美食，不只是飲食的認可，更是一種文化記憶的延續與被認同。

他說，小販文化本來就是「人民養出來的」，是一代代手藝的傳承，也是不同族群在同一個空間裡和平共存的體現。如今能再度得到國際肯定，是讓這段歷史與價值被看見。

聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會2020年宣布，新加坡「小販文化」被列入世界非物質文化遺產。

來自台灣的遊客李文慶本週造訪新加坡，在牛車水、紐頓等多處小販中心品嚐美食。他告訴中央社，因電影瘋狂亞洲富豪中小販中心的場景而慕名而來。

他說，這裡是最接地氣的新加坡人生活場域之一，「如今竟然能在這樣的地方享受到米其林美食，真的很特別。」

「小販中心」堪稱新加坡庶民美食聚集地，除了華人習慣的中式餐點，還有馬來菜、印度菜，反映當地多元種族的社會風情。星國人口主要由華人、馬來人及印度人組成。