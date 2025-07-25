快訊

726無法投票！柯文哲打官司爭罷免投票權失敗 法院今早裁定駁回聲請

泰柬邊境衝突25日再傳交火！ 柬埔寨參議院呼籲國際採取行動

生日、求婚...為何有儀式感的飯局 台灣都愛以牛排為主

聽新聞
0:00 / 0:00

東京地下鐵明年全線可直接「嗶」信用卡進站搭車

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
為提升外國旅客等購票的便利性，日本東京地下鐵（Tokyo Metro）宣布明年春季起，由他們營運的所有路線車站，都能直接用信用卡感應支付。路透alamy
為提升外國旅客等購票的便利性，日本東京地下鐵（Tokyo Metro）宣布明年春季起，由他們營運的所有路線車站，都能直接用信用卡感應支付。路透alamy

為提升外國旅客等購票的便利性，日本東京地下鐵（Tokyo Metro）宣布明年春季起，由他們營運的所有路線車站，都能直接用信用卡感應支付。

編輯推薦

東京地下鐵表示，目前只有在售票網站事先購買車票，才能使用信用卡等感應支付，以後不必事先購票或加值，也能刷卡乘車再付款。

東京地下鐵公告會在今年底前裝好專用感應裝置。明年起，旅客可刷信用卡或簽帳金融卡等感應支付車資。

關於信用卡感應支付，其他私鐵如京王電鐵及東急電鐵也已導入，使用路線正在擴大。

不過持信用卡在海外消費，一般來說，每筆刷卡要另加一定比率的刷卡手續費，赴日旅行者，可以自行評估頻繁的單筆小額刷卡是否划算。

信用 東京

延伸閱讀

日本搭地鐵更方便！東京Metro明年開放信用卡刷卡乘車 注意1件事別錯亂

GAGU北歐家具無預警停業 台南接獲16件申訴消保官提醒這件事

他年收120萬聯徵滿分…想辦信用卡去日本消費被拒 客服回應令人更不解

12年後重回職場只能用先生附卡 媒體人震驚：無法向銀行申請新信用卡

相關新聞

東京地下鐵明年全線可直接「嗶」信用卡進站搭車

為提升外國旅客等購票的便利性，日本東京地下鐵（Tokyo Metro）宣布明年春季起，由他們營運的所有路線車站，都能直接...

超涼手持風扇藏危機？日媒點「4大危險前兆」 電池爆炸恐釀災

夏日炎炎，手持隨身風扇成為不少人外出必備小物，然而消暑神器可能潛藏危機。日本一處公寓大樓日前發生火災，造成1人重傷、5人輕傷，起火原因疑與手持風扇有關。日本媒體特別提醒使用者，掌握「預防爆炸的4大前兆...

雨天才有的特別服務？日本超商「1舉動」暖翻 他讚：讓人想天天光顧

有這樣的超商，讓人想天天去光顧？夏天天氣多變化，外出一趟不僅身體會變得濕黏，還有可能不小心淋成落湯雞。日本一名網友分享，某個下雨天他到超商購物時，發現店家竟主動提供1項「貼心服務...

不用1萬步！研究：「每天走7000步」就有助腦力保健康

找不到時間每天走1萬步嗎？研究顯示，其實每天走7,000步，就能提升腦力，並有助減少罹患重大疾病。

中颱薇帕才釀災…颱風竹節草將登陸 菲律賓關閉學校、取消部分航班

中颱薇帕釀災遠離後，颱風竹節草（Typhoon Co-May）逐漸逼近帶來的豪雨以及另一股熱帶風暴侵襲菲律賓北部呂宋島，...

為報「抓父之仇」！杜特蒂兒向警察總長下戰帖：要單挑你不是對手

菲律賓前總統杜特蒂之子、納卯市代理市長塞巴斯汀找上警察總長托瑞單挑，托瑞接下戰書，今天開始進行拳擊訓練。擂台一方想報「抓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。