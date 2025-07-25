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東京地下鐵明年全線可直接「嗶」信用卡進站搭車
為提升外國旅客等購票的便利性，日本東京地下鐵（Tokyo Metro）宣布明年春季起，由他們營運的所有路線車站，都能直接用信用卡感應支付。
東京地下鐵表示，目前只有在售票網站事先購買車票，才能使用信用卡等感應支付，以後不必事先購票或加值，也能刷卡乘車再付款。
東京地下鐵公告會在今年底前裝好專用感應裝置。明年起，旅客可刷信用卡或簽帳金融卡等感應支付車資。
關於信用卡感應支付，其他私鐵如京王電鐵及東急電鐵也已導入，使用路線正在擴大。
不過持信用卡在海外消費，一般來說，每筆刷卡要另加一定比率的刷卡手續費，赴日旅行者，可以自行評估頻繁的單筆小額刷卡是否划算。
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