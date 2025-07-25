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瑞士人顧健康舉杯者變少了 餐飲業調整經營策略

中央社／ 蘇黎世25日專電

瑞士最新調查發現，年輕人喝酒比例正在下滑，16歲以上民眾8%完全不喝酒，9%開始戒酒，女性戒酒比例比男性高出4至5個百分點；最積極戒酒族群是31至54歲。消費量下滑衝擊餐飲業，紛紛改善服務因應。

瑞士線上媒體華森（Watson）今夏調查顯示，年輕族群減少飲酒的前3大原因為，酒精對健康無益、單純不想飲酒，以及擔心飲酒後失控。酒精飲品的價格較高，也是減少飲酒的經濟因素。

針對這個現象，瑞士聖加倫戒癮援助基金會（Suchthilfe St. Gallen）接受瑞士廣播電視台（SRF）訪問時指出，過去25年來，瑞士社會整體對健康意識的提升，促使更多年輕人有意識地選擇不碰酒精飲品。

不過，基金會也指出，儘管年輕人平日自律，但在夏季露天派對等場合中，仍有人選擇「破戒」暢飲，並表示「平常節制，狂歡時則盡情享受」。

在歐洲，舉杯同樂是社交文化的一部分。聚會中人手一杯，往往有助於提升氣氛。然而，瑞士年輕族群對酒精飲品的消費量逐年下滑，對餐飲業者而言已構成市場警訊，可能導致營收減少。

接受訪問的業者指出，面對市場變化，將以營造歡樂氛圍、提供親民價格、擴大戶外用餐空間及親切服務品質、提供更多無酒精飲料作為因應策略。此外，考量酒後不開車的社會安全，提供安全的公共交通配套，也有助吸引更多顧客。

瑞士6月起進入戶外活動旺季，各地正熱烈舉辦戶外音樂節，啤酒廠商紛紛進駐設攤。業界觀察指出，天氣愈熱，人們愈愛走向戶外，銷售情況愈佳。酒精飲品在夏季娛樂中扮演重要角色，也成為瑞士社會關注的熱門話題。

瑞士 酒精 年輕人

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