超涼手持風扇藏危機？日媒點「4大危險前兆」 電池爆炸恐釀災

夏日炎炎，手持隨身風扇成為不少人外出必備小物，然而消暑神器可能潛藏危機。日本一處公寓大樓日前發生火災，造成1人重傷、5人輕傷，起火原因疑與手持風扇有關。日本媒體特別提醒使用者，掌握「預防爆炸的4大前兆」，避免讓手中神器變凶器。

根據朝日電視台報導，日本東京品川區日前發生一起公寓火警，火勢約2小時後才被撲滅，該事故造成起火房間內的一名30多歲男子重傷，另有5人輕傷，起火原因疑與手持型風扇有關。

現在路上隨處可見的手持風扇可能暗藏危機，日媒點出，鋰離子電池在爆炸前可能出現4大前兆，包含「無法充電」、「充電時比以往更燙」、「外殼或電池膨脹」及「意外斷電」，若發現上述狀況，民眾須提高警覺。

NITE（製品評價技術基盤機構）產品安全宣導課課長宮川七重指出，「手持風扇如果掉落到地面，內部電池可能受損，進而導致鋰離子電池起火」。宮川七重提醒，現在許多可充電的設備都採用鋰離子電池，民眾應特別留意「衝擊」及「高溫」2大危險因素，謹慎使用以防意外。