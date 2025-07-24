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雨天才有的特別服務？日本超商「1舉動」暖翻 他讚：讓人想天天光顧

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友分享，靜岡某間7-Eleven在下雨天時，主動提供客人乾淨的毛巾擦乾身體，讓他非常感動。圖／路透社
日本網友分享，靜岡某間7-Eleven在下雨天時，主動提供客人乾淨的毛巾擦乾身體，讓他非常感動。圖／路透社

有這樣的超商，讓人想天天去光顧？夏天天氣多變化，外出一趟不僅身體會變得濕黏，還有可能不小心淋成落湯雞。日本一名網友分享，某個下雨天他到超商購物時，發現店家竟主動提供1項「貼心服務」，讓他感動得火速將照片分享到網路上，驚呼「這才是現代社會最欠缺的溫柔啊！」

日本一名網友分享，日前他到某家連鎖便利商店7-Eleven消費時，意外發現店家的貼心舉動。從照片可見，業者在手推車上放了2個購物籃，其中1個籃子內放有多條乾淨、整齊的白色毛巾，一旁更立有告示牌寫道，「感謝您在天氣不佳的日子光臨本店，請使用毛巾擦乾身體，用過的毛巾請放在下層的籃子」。

暖心的舉動也讓該名網友直呼，「便利商店看似千篇一律，但每位店主或店長都能展現出個人的風格。像這樣充滿溫暖與體貼的超商，真的很棒！」

他也透露，該超商是位於靜岡縣藤枝市的某間門市，由於當時雨還沒有下得很大，所以還沒有人使用毛巾，同時讚嘆「正是這種體貼入微的溫柔，才是當代社會最欠缺的東西」。

貼文在網路上引起討論，許多人紛紛留言大讚，「真是家貼心到不行的便利商店呢！」、「這真的會讓人變成粉絲啊」、「如果是這樣的店，真的會讓人想天天去光顧」、「從來沒看過這樣的店，真的超棒的」。

7-11 日本 超商 毛巾 7-Eleven 便利商店

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