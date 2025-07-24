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中颱薇帕才釀災…颱風竹節草將登陸 菲律賓關閉學校、取消部分航班

中央社／ 馬尼拉24日綜合外電報導
颱風竹節草逐漸逼近帶來的豪雨以及另一股熱帶風暴侵襲菲律賓北部呂宋島，菲國政府今天宣布關閉學校及取消部分航班。圖／歐新社
颱風竹節草逐漸逼近帶來的豪雨以及另一股熱帶風暴侵襲菲律賓北部呂宋島，菲國政府今天宣布關閉學校及取消部分航班。圖／歐新社

中颱薇帕釀災遠離後，颱風竹節草（Typhoon Co-May）逐漸逼近帶來的豪雨以及另一股熱帶風暴侵襲菲律賓北部呂宋島，菲國政府今天宣布關閉學校及取消部分航班。根據氣象預報，竹節草明早將登陸。

法新社報導，根據菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC），颱風薇帕（Typhoon Wipha）上週引入活躍西南季風，為菲律賓帶來連日豪雨，自本月18日以來全國已有至少12人喪生及8人失蹤。菲律賓接著又要迎接颱風竹節草，它在一夜之間從熱帶風暴增強為颱風。

菲律賓大氣地球物理和天文管理局（PAGASA）表示，竹節草的最大持續風速為每小時120公里，預計明天早上在呂宋島西岸的拉烏尼昂省（La UnionProvince）或南伊羅科斯省（Ilocos Sur Province）登陸。

菲律賓民航署（CAAP）表示，約70班國內外航班受颱風影響而取消。

菲律賓政府已宣布呂宋島今天停課。

颱風 菲律賓

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