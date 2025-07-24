中颱薇帕才釀災…颱風竹節草將登陸 菲律賓關閉學校、取消部分航班

中颱薇帕釀災遠離後，颱風竹節草（Typhoon Co-May）逐漸逼近帶來的豪雨以及另一股熱帶風暴侵襲菲律賓北部呂宋島，菲國政府今天宣布關閉學校及取消部分航班。根據氣象預報，竹節草明早將登陸。

法新社報導，根據菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC），颱風薇帕（Typhoon Wipha）上週引入活躍西南季風，為菲律賓帶來連日豪雨，自本月18日以來全國已有至少12人喪生及8人失蹤。菲律賓接著又要迎接颱風竹節草，它在一夜之間從熱帶風暴增強為颱風。

菲律賓大氣地球物理和天文管理局（PAGASA）表示，竹節草的最大持續風速為每小時120公里，預計明天早上在呂宋島西岸的拉烏尼昂省（La UnionProvince）或南伊羅科斯省（Ilocos Sur Province）登陸。

菲律賓民航署（CAAP）表示，約70班國內外航班受颱風影響而取消。

菲律賓政府已宣布呂宋島今天停課。