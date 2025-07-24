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為報「抓父之仇」！杜特蒂兒向警察總長下戰帖：要單挑你不是對手

中央社／ 馬尼拉24日專電
菲律賓前總統杜特蒂之子、納卯市代理市長塞巴斯汀（右一）找上警察總長托瑞單挑。圖／美聯社
菲律賓前總統杜特蒂之子、納卯市代理市長塞巴斯汀（右一）找上警察總長托瑞單挑。圖／美聯社

菲律賓前總統杜特蒂之子、納卯市代理市長塞巴斯汀找上警察總長托瑞單挑，托瑞接下戰書，今天開始進行拳擊訓練。擂台一方想報「抓父之仇」，另一方則建議拿拳擊收入去救濟災民。

菲律賓多家媒體今天播出菲律賓警察總長托瑞（Nicolas Torre III）在擂台上練習的影片。

托瑞現年55歲，影片中看到，他除了伏地挺身之外，還打沙包並與陪練者打拳。他在休息空檔告訴菲律賓警線記者說，「我隨時都可以上場。」

納卯市（Davao）代理市長塞巴斯汀（SebastianDuterte）20日在社群平台聲稱，托瑞之所以敢騷擾他，是因為握有權勢，並放話「如果要單挑，你不是我的對手。」

塞巴斯汀現年37歲，他之前曾指稱托瑞阻撓他在轄區選自己屬意的警長，並諷刺托瑞是因為逮捕他父親，也就是前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），才登上最高警職。

針對塞巴斯汀下戰書，托瑞昨天在記者會上說，兩人可在27日，於奎松市（Quezon City）的阿瑞乃塔體育館（Araneta Coliseum）舉行一場慈善拳擊賽，收入用於救濟近期的颱風災民。

托瑞也說，歡迎社群平台播放這場比賽，但呼籲觀眾也能自發捐錢幫助災民。

塞巴斯汀暫未回應托瑞的建議，這場菲律賓政壇重磅拳賽是否會實現，菲律賓民眾正在觀望。

今年3月，托瑞受國際刑警組織（INTERPOL）的請求，帶隊逮捕被指在任內犯下嚴重人權罪行的杜特蒂。托瑞當時是刑事調查暨偵查組（PNP-CIDG）首長，他於6月就任警察總長。

警察 菲律賓 杜特蒂

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