離譜！印航空難家屬收錯誤遺骸 驗屍官揭發「DNA不符」
印度航空上月一架飛往英國的波音787-8客機在起飛不久後墜毀，機上242人僅1人生還。由於有多位英籍乘客死者，多具遺體運回英國，歸還家屬。但英國《每日郵報》7月22日揭露，歸還過程發生有家屬收到不是其親屬遺體的「錯誤遺骸」嚴重事件，也有多於一名罹難者的遺骸「混合」放入同一棺材的個案。
涉事航班上共有52名英國公民，儘管部份遺體按當地習俗土葬或火葬，但律師James Healy-Pratt指至少12名英籍遇難者的遺體被運回英國。
英國驗屍官Fiona Wilcox在進行DNA比對工作時就發現兩宗個案，她當時提取出那些自印度運回遺體的DNA，驚訝發現部份與家屬所提供的遇難者樣本不符。
報導指出，有遇難者家屬被迫取消原訂的喪禮，因為棺材內竟是另一名身份不明的遇難乘客遺體。此外，也有多於一名罹難者的遺骸被「混合」放入同一具棺材的事件出現，必須重新分開，才能舉行安葬儀式。
這一消息傳出也引發外界擔憂，害怕發現更多類似個案，為更多遇難者家屬帶來更大傷害。
目前英國與印度已針對此事啟動調查，英國首相施凱爾（Keir Starmer）將在本周迎接來訪的印度總理莫迪（Narendra Modi），預料將就此事向印方提出關切。
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文章授權轉載自《香港01》
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