南韓出生率連11個月上升

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

南韓國家統計局23日公布的「5月人口趨勢」報告顯示，因結婚對數創六年新高，加上政府的支持性政策提供助力，5月新生兒出生數連續11個月增加，出生率更寫下14年來的當月最高紀錄，意味南韓的出生率將迎向更廣泛的回升。

報告統計，5月共有20,309位新生兒出生，比去年同期增加3.8%，也是2011年以來增幅最大的5月。今年1-5月新生兒出生數則達106,048，年增6.9%。5月生育率（即每位女性一生生育子女的數量）也較去年同期上升0.02，至0.75。

國家統計局稱，新生兒的增加可歸功於中央及地方政府推出的一系列生育支持措施，如針對育有小孩的家庭，提供特殊住房優待及貸款優惠；地方政府也提供生育補助

結婚對數增加，也被視為主要原因；在南韓，結婚對數是未來新生兒數量的領先指標。5月結婚對數為21,761對，較去年同月成長4%。另一因素則是人口轉移：因嬰兒潮世代的子女，如今已紛紛步入30世代。

然而，1-5月的實際出生人口，仍為史上第三低，僅高於2024年同期的99,194人，及2023年的101,965人。

另外，接續21日普發「惠民消費券」的腳步，南韓政府將自25日起，針對電影、展覽、表演、旅宿及運動設施等五個領域，發放每人逾55萬韓元的消費券。

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