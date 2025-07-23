印度男經營假大使館 冒充大使詐取現金遭逮

印度警方逮捕一名男子，指控他在首都新德里附近租下一間住宅大樓，經營一個假冒大使館，並查獲幾台懸掛偽造外交車牌的車輛。

美聯社報導，資深員警古勒（Sushil Ghule）表示，該名嫌犯冒充大使，涉嫌以安排海外工作為由騙取受害者金錢。古勒隸屬於印度北方的北方邦特別任務小組。

根據警方說法，47歲的賈恩（Harshvardhan Jain）聲稱自己是「塞博爾加」（Seborga）、「西南極大公國」（Westarctica）等實體的顧問或是大使。

古勒表示，警方查獲多張經竄改的照片，顯示賈恩和多國領袖的合照，以及印度外交部和將近30個國家的偽造印章。

他說，賈恩也涉嫌透過海外空殼公司從事非法洗錢，目前面臨偽造文書、冒充他人及持有假文件的指控。

警方在賈恩租賃處共查獲4台懸掛偽造外交車牌的車輛、印度盧比450萬元（相當5萬2095美元）現金及外幣。該處掛有多國國旗作裝飾。