薇帕颱風洪災沖壞道路 越南數百家庭與外界隔絕

越南當局表示，薇帕颱風昨天在越南北部登陸後，今天引發的洪患導致中部村莊有數百戶家庭與外界隔絕。

法新社報導，薇帕颱風昨天登陸越南，挾帶豪雨並引發山崩和暴洪。在這之前，週末約有1萬2500人已自高風險地區撤離。

越南中部義安省（Nghe An）當局指出，當地最大水力發電廠的水庫必須洩洪。

好幾個社區昨晚遭洪災侵襲，洪水甚至淹至屋頂，迫使當地居民撤往高地避難。

居民阮太雄（Nguyen Thai Hung，音譯）告訴「民智報」（Dan Tri），今年的水位比1988年歷史性洪災還高得多，甚至更可怕，「我們真的不知道該怎麼辦，水都淹到屋頂了」。

根據相關當局，和平省（Hoa Binh）安和鄉（YenHoa）有200多戶人家因村莊主要聯外道路被暴洪沖壞而與外界隔絕。

薇帕颱風本月18日已在菲律賓奪走至少6條性命，當地數以萬計人被迫撤離家園，菲國首都馬尼拉（Manila）部分地區昨天甚至仍在淹水。