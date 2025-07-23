咬斷性侵犯舌頭遭判刑 南韓婦人61年前舊案獲法院重審
南韓法院今天重啟一件塵封已久的案件，該案發生於61年前，一名女性因捍衛自己免受性暴力反遭定罪。受到近年來MeToo運動的啟發，她決定申請重新審判。
法新社報導，1964年，19歲的崔末子（Choi Mal-ja）在南韓南部的金海市遭一名21歲男子襲擊。
根據法院紀錄，當時男子將她壓制在地，強行將舌頭伸入她的口中。崔末子為設法掙脫，咬斷這名男子約1.5公分的舌頭。
這起案件成為南韓最具爭議的性暴力判決之一，該名加害人僅因非法入侵及恐嚇罪，遭判處6個月徒刑，緩刑2年，卻未因強暴未遂被判刑。
然而，崔末子卻因被認定構成重傷害罪，遭判處10個月徒刑，緩刑2年。
法院在當時表示，她的反擊行為「已超出法律所允許的正當防衛合理範圍」。
2017年，MeToo運動於全球掀起浪潮，讓崔末子的案件在幾十年後重新受到關注，也啟發她為自己當年的遭遇尋求正義。
在南韓，大規模的女性權利抗議運動促成多項制度改革，包括保障墮胎權，以及對偷拍犯罪加重罰責。
崔末子2020年申請再審，但最初遭到下級法院駁回。經過多年的努力與上訴程序，南韓最高法院終於在2024年裁定案件得以重審。
崔末子今天在釜山地方法院進行重審前向記者表示，「61年來，國家讓我像一個罪犯般活著」。
她說，希望未來的世代能夠「生活在一個沒有性暴力的世界，享有人權和幸福生活」。
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