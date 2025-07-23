快訊

籃球／重磅消息！宏國重新組軍加入PLG、李忠熙掌兵符

咬斷性侵犯舌頭遭判刑 南韓婦人61年前舊案獲法院重審

中央社／ 首爾23日綜合外電報導

南韓法院今天重啟一件塵封已久的案件，該案發生於61年前，一名女性因捍衛自己免受性暴力反遭定罪。受到近年來MeToo運動的啟發，她決定申請重新審判。

法新社報導，1964年，19歲的崔末子（Choi Mal-ja）在南韓南部的金海市遭一名21歲男子襲擊。

根據法院紀錄，當時男子將她壓制在地，強行將舌頭伸入她的口中。崔末子為設法掙脫，咬斷這名男子約1.5公分的舌頭。

這起案件成為南韓最具爭議的性暴力判決之一，該名加害人僅因非法入侵及恐嚇罪，遭判處6個月徒刑，緩刑2年，卻未因強暴未遂被判刑。

然而，崔末子卻因被認定構成重傷害罪，遭判處10個月徒刑，緩刑2年。

法院在當時表示，她的反擊行為「已超出法律所允許的正當防衛合理範圍」。

2017年，MeToo運動於全球掀起浪潮，讓崔末子的案件在幾十年後重新受到關注，也啟發她為自己當年的遭遇尋求正義。

在南韓，大規模的女性權利抗議運動促成多項制度改革，包括保障墮胎權，以及對偷拍犯罪加重罰責。

崔末子2020年申請再審，但最初遭到下級法院駁回。經過多年的努力與上訴程序，南韓最高法院終於在2024年裁定案件得以重審。

崔末子今天在釜山地方法院進行重審前向記者表示，「61年來，國家讓我像一個罪犯般活著」。

她說，希望未來的世代能夠「生活在一個沒有性暴力的世界，享有人權和幸福生活」。

MeToo 南韓 運動

延伸閱讀

AI翻譯太方便！南韓調查曝學習動機下滑 學生不想好好學英文

日本對美投資換取降關稅 南韓談判壓力增加…恐從2方面下手

打破南韓壟斷！京東方傳將供應蘋果4,500萬塊OLED螢幕

守護兒少權利 綠委籲廢除未成年性侵案追訴期

相關新聞

印度男經營假大使館 冒充大使詐取現金遭逮

印度警方逮捕一名男子，指控他在首都新德里附近租下一間住宅大樓，經營一個假冒大使館，並查獲幾台懸掛偽造外交車牌的車輛

歷史時刻！國際法院將公布首例氣候變遷諮詢意見 爭議點一次看

國際法院（ICJ）將在今天宣布首個關於氣候變遷的「諮詢意見」（advisory opinion），許多人視為國際法的歷史...

酷暑籠罩！北海道飆高溫刷新紀錄 日本多地發布「中暑警報」

日本北海道今天氣溫飆升，數個城鎮高溫刷新紀錄。當局對全國多地發布中暑警報，提醒民眾嚴防高溫、慎防中暑

日本多處高溫！「最冷小鎮」也淪陷飆35度 預測明北海道帶廣40度

高氣壓籠罩日本列島，今天多處高溫，北海道美幌町觀測到攝氏38.2度，就連標榜「日本最冷的小鎮」北海道陸別町中午也觀測到攝...

粉絲快看！首座寶可夢常設園區來了 2026春季將於日本東京開幕

日本遊戲巨頭任天堂（Nintendo）的子公司寶可夢公司宣布，大受歡迎的寶可夢系列將於2026年春季在東京開設首座戶外常...

結婚人數增加！南韓1至5月出生率年增6.9%創新高

南韓統計局官員今天告訴法新社，南韓前5個月出生率年增6.9%，創下新高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。