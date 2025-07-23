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酷暑籠罩！北海道飆高溫刷新紀錄 日本多地發布「中暑警報」

中央社／ 東京23日綜合外電報導
日本北海道今天氣溫飆升，數個城鎮高溫刷新紀錄。當局對全國多地發布中暑警報，提醒民眾嚴防高溫、慎防中暑。 美聯社
日本北海道今天氣溫飆升，數個城鎮高溫刷新紀錄。當局對全國多地發布中暑警報，提醒民眾嚴防高溫、慎防中暑。 美聯社

日本北海道今天氣溫飆升，數個城鎮高溫刷新紀錄。當局對全國多地發布中暑警報，提醒民眾嚴防高溫、慎防中暑。

法新社報導，氣象廳表示，北海道8個城鎮、1個城巿今天氣溫創自1977年有紀錄以來的新高，其中又以美幌町下午氣溫來到攝氏38.2度最高。

毗鄰美幌町的北見市一名政府官員告訴法新社：「我們正透過官方網站和社群平台呼籲居民小心中暑。」他表示，北見市對居民開放「暑熱避難施設」，許多家中沒有冷氣的居民前往使用。

氣象廳駐北海道一名氣象學家指出，天空晴朗無雲、來自中國的暖空氣以及溫暖乾燥的下坡風，導致今天北海道的高溫。

環境省今天則對包括半個北海道在內的全國廣大地區發布中暑警報。

一名氣象學家指出，2019年5月在佐呂間町測到39.5度，是北海道最高溫紀錄。

氣候變遷導致熱浪席捲全球各地，繼上個月日本高溫刷新歷來6月紀錄後，酷熱持續。

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