日本多處高溫！「最冷小鎮」也淪陷飆35度 預測明北海道帶廣40度
高氣壓籠罩日本列島，今天多處高溫，北海道美幌町觀測到攝氏38.2度，就連標榜「日本最冷的小鎮」北海道陸別町中午也觀測到攝氏35度。日本氣象廳預估北海道帶廣明天可能出現攝氏40度高溫。
日本朝日新聞報導，北海道佐呂間町今天觀測到攝氏37.9度、津別町攝氏37.6度以上。標榜「日本最冷的小鎮」北海道陸別町中午溫度顯示攝氏35度。當地一位62歲女性驚訝地表示，「記憶中未曾有這麼熱的夏天」。
日本放送協會（NHK）報導，今天從北海道到近畿，有多處白天出現攝氏38度以上的危險高溫。北海道美幌町與埼玉縣鳩山町觀測到攝氏38.2度、群馬縣館林市攝氏38度。福島縣伊達市與京都府福知山市觀測到攝氏38.7度、兵庫縣朝來市和田山觀測到攝氏38.6度。
以北海道美幌町為首，北海道、宮城縣、福島縣、兵庫縣總計有16個觀測點創下當地觀測史上最高氣溫。
此外，北海道佐呂間町、茨城縣古河市、大分縣日田市觀測到攝氏37.9度、滋賀縣東近江市攝氏37.8度、北海道津別町攝氏37.6度、佐賀市攝氏37.1度、北海道北見市攝氏37度、東京青梅市攝氏36.9度。
日本氣象廳預測，北海道帶廣市明天可能出現攝氏40度高溫，是攸關生命、具危險性的熱。
此外，預測北海道北見市、京都市、大分縣日田市可能觀測到攝氏38度；福島市、埼玉市、歧阜市、兵庫縣豐岡市攝氏37度；北海道札幌市、名古屋市、大阪市、廣島市攝氏36度、北海道紋別市、東京都心（市中心）、高松市、福岡市攝氏35度。
明天北海道、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、埼玉縣、東京23區及多摩地區、千葉縣、大分縣等多處將出現高溫。日本氣象廳已發布「中暑警戒警報」，呼籲民眾要適當地使用冷氣空調，待在涼爽的環境，並補充水份、鹽份。若在戶外工作，要間歇性地休息。
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