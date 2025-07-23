吐瓦魯面臨滅頂危機 逾8成人口申請澳洲氣候簽證

隨著海平面上升危及南太平洋島國吐瓦魯的存亡，官方數據今天顯示，當地超過8成人口正申請澳洲全球首創的氣候簽證，以永久移居澳洲。

法新社報導，澳洲在坎培拉當局稱為「全球首創」的氣候移民協議下，每年向吐瓦魯提供氣候簽證。

澳洲駐吐瓦魯高級專員公署透過聲明表示，氣候簽證引發熱烈迴響，「有8750人登記（申請簽證），其中包含主要登記者的眷屬」。

根據2022年收集的人口普查資料，這項數據等同吐瓦魯1萬643人口中的82%。

澳洲高級專員公署表示：「這項計畫今年提供280份簽證，這意味許多人還無法獲得簽證。」

吐瓦魯是全球最受氣候變遷威脅的地方之一，科學家擔憂吐瓦魯將在未來80年內變得不宜人居。吐瓦魯9個珊瑚環礁中，有2個幾乎已完全沒入海中。