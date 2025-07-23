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雙邊關係好轉 印度恢復對大陸公民發放觀光簽證

中央社／ 香港23日綜合外電報導

隨著中印修補兩國關係，印度駐中國大使館今天表示，明天起將恢復對中國公民發放觀光簽證，此為5年來首見。

路透社報導，中印2020年在有爭議的喜馬拉雅山脈邊界地區發生衝突後，兩國關係隨即惡化。印度限制中國企業在當地投資、禁用數百個熱門的中國應用程式（app），並且削減客運航線。

大約同一時期，中國則以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情為由，暫停向印度公民及其他外國人發放簽證，但在2022年解除這些限制，恢復對學生及商務旅客發放簽證。

中國對印度公民的觀光簽證限制則持續到今年3月，當時兩國同意恢復直航。

隨著雙邊關係逐步改善，中印去年數度舉行高層會談，包括中國國家主席習近平與印度總理莫迪（Narendra Modi）去年10月在俄羅斯舉行會談。

中印共同擁有長達3800公里的邊界，兩國自1950年代以來一直存在邊界爭議。雙方1962年曾因邊界糾紛爆發短暫但激烈的戰爭，彼此為解決爭端持續談判，但進展緩慢。

印度外交部長本月向中國外長王毅表示，兩國必須解決邊境摩擦，撤回部隊，並避免實施「限制性貿易措施」，以恢復正常化關係。

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