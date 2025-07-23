粉絲快看！首座寶可夢常設園區來了 2026春季將於日本東京開幕
日本遊戲巨頭任天堂（Nintendo）的子公司寶可夢公司宣布，大受歡迎的寶可夢系列將於2026年春季在東京開設首座戶外常設園區。
法新社報導，寶可夢公司（The Pokemon Company）昨天表示，這座名為「PokePark Kanto」的新園區占地2.6公頃，將設於日本首都東京最大的遊樂園讀賣樂園（Yomiuri Land）內。
近月日本迎來創紀錄的遊客數，進一步提升對觀光景點的需求，包含2023年在東京開幕的「哈利波特影城」。
寶可夢首席創意研究員增田順一（Junichi Masuda）在官方影片中宣布：「我們想要打造大家能相聚同樂的地方，一個隨時都有寶可夢、人與寶可夢都能享受的空間。」
園區將分為2大區域：被形容為廣闊荒野的「寶可夢森林」，以及有購物商家與遊樂設施區的「草紗鎮」。
自從任天堂1996年在掌上遊戲機Game Boy上推出角色扮演遊戲「寶可夢」後，寶可夢迅速風靡全球。
該系列還包含電影、電視動畫以及擴增實境手機遊戲「精靈寶可夢GO」（Pokemon Go）。
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