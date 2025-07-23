快訊

台師大女足抽血案昨召開系教評會 院教評會今決議「解聘周台英」

觸發異常訊息！星宇台中飛沖繩航班傳「落地超限」 民航局證實：著手調查

甘比亞爆發M痘疫情 西非多國病例增加

中央社／ 甘比亞首都班竹23日綜合外電報導

西非甘比亞昨天爆發M痘（mpox）疫情，發現一起病例，鄰近多國近期也陸續通報出現感染人數上升的情況。

法新社報導，由於西非病例增加，世界衛生組織（WHO）秘書長上週表示，M痘仍被視為國際公共衛生緊急事件。

甘比亞衛生部發表聲明表示，「國內透過例行監測系統已經發現一起M痘病例」，並補充這起病例於18日檢出。

聲明指出：「在M痘目前尚未傳播的國家發現單一病例，即視為疫情爆發，須立即採取應對措施。」

甘比亞衛生部表示，正積極尋找病例、進行接觸者追蹤和社區宣導，以防止疾病擴散。

衛生部說，正在進行基因定序，以判定在甘比亞出現的病毒亞型。

今年1月至5月底，鄰近的獅子山共和國共通報3350起M痘病例，其中16人死亡。

賴比瑞亞國家公共衛生研究院指出，截至6月初，該國約有71起活躍個案。

幾內亞則在上週通報，自去年9月出現M痘以來，境內病例已突破200例。

根據世衛組織，今年在剛果民主共和國、烏干達及蒲隆地也通報數以千計M痘病例。

WHO M痘 疫情 西非 病毒

延伸閱讀

林佳龍盼醫療外交走向共構 以醫帶產展示台灣實力

川普會見西非5國領袖 放眼豐富礦產 1作法凸顯矛盾

衛生部禁無證客使用醫療保健項目 其他部門也有類似新規

嘉義縣5處衛生所招專任醫師 待遇優、免輪班

相關新聞

沒染疫一樣受新冠影響 英研究：大腦平均老5.5個月

近期一項新研究發現，新冠疫情會導致大腦老化，平均老化時間約為5.5個月，而且即使從未染疫也依然會受到影響。

2025全球最強護照排名 台灣「持139個免簽」名次曝光！新加坡蟬聯榜首

根據英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）最新發布的恒理護照指數（Henley Passp...

結婚人數增加！南韓1至5月出生率年增6.9%創新高

南韓統計局官員今天告訴法新社，南韓前5個月出生率年增6.9%，創下新高

AI翻譯太方便！南韓調查曝學習動機下滑 學生不想好好學英文

隨著人工智慧（AI）興起，愈來愈多南韓中學生疑惑，既然能由AI代勞，是否還需要好好學習英文？

愛沙尼亞出奇招！超速「停駛45分鐘」換罰錢 不酒駕獲頒死神休假卡

為改善日益惡化的駕駛文化，愛沙尼亞警方近日重啟一項針對超速駕駛者的處罰選項，允許違規駕駛在繳納罰款與接受「冷靜期」之間擇...

警察拒絕受賄將可獲同額獎金 俄國反貪新法規爆爭議

俄羅斯羅斯托夫區（Rostov）近期實施一項新的反貪污制度。員警只要拒絕收受賄賂，就能把等額的獎金「合法領回家」。這項反貪污新制雖然引發俄國民眾熱議，但也有人擔心會變相鼓勵「釣魚執法」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。