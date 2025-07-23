甘比亞爆發M痘疫情 西非多國病例增加

西非甘比亞昨天爆發M痘（mpox）疫情，發現一起病例，鄰近多國近期也陸續通報出現感染人數上升的情況。

法新社報導，由於西非病例增加，世界衛生組織（WHO）秘書長上週表示，M痘仍被視為國際公共衛生緊急事件。

甘比亞衛生部發表聲明表示，「國內透過例行監測系統已經發現一起M痘病例」，並補充這起病例於18日檢出。

聲明指出：「在M痘目前尚未傳播的國家發現單一病例，即視為疫情爆發，須立即採取應對措施。」

甘比亞衛生部表示，正積極尋找病例、進行接觸者追蹤和社區宣導，以防止疾病擴散。

衛生部說，正在進行基因定序，以判定在甘比亞出現的病毒亞型。

今年1月至5月底，鄰近的獅子山共和國共通報3350起M痘病例，其中16人死亡。

賴比瑞亞國家公共衛生研究院指出，截至6月初，該國約有71起活躍個案。

幾內亞則在上週通報，自去年9月出現M痘以來，境內病例已突破200例。

根據世衛組織，今年在剛果民主共和國、烏干達及蒲隆地也通報數以千計M痘病例。