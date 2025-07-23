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結婚人數增加！南韓1至5月出生率年增6.9%創新高

中央社／ 首爾23日綜合外電報導
南韓統計局官員今天告訴法新社，南韓前5個月出生率年增6.9%，創下新高。 情境示意圖／Ingimage
南韓統計局官員今天告訴法新社，南韓前5個月出生率年增6.9%，創下新高。 情境示意圖／Ingimage

南韓統計局官員今天告訴法新社，南韓前5個月出生率年增6.9%，創下新高。

法新社報導，南韓是全球預期壽命最長及生育率最低的國家之一，這樣的組合帶來迫在眉睫的人口結構挑戰。

首爾當局已投入數十億美元，努力鼓勵婦女生育以維持人口穩定。

南韓國家統計局（Statistics Korea）官員姜鉉英（Kang hyun-young，音譯）說：「今年1月至5月新生兒人數為10萬6048人，較去年同期成長6.9%，是自1981年開始統計以來的最高增幅。」

這波成長緊接著南韓十多年來首次出現年度出生人數上升的趨勢，這主要是結婚人數增加所帶動。2024年新生兒人數比2023年增加8300人，或3.6%，達到23萬8300人。

尤其在4月，出生人數激增，年增率達8.7%，4月新生兒人數共2萬717人。

這項最新數據與2024年初形成鮮明對比，當時1至5月新生兒人數比2023年減少2.7％。

生育率方面，也就是一名婦女一生平均預計生育的平均嬰兒數，5月為0.75。

南韓需要生育率達到2.1，才能維持目前5100萬人口規模。

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