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AI翻譯太方便！南韓調查曝學習動機下滑 學生不想好好學英文

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
南韓教育部調查顯示，AI使用普及下，南韓中學生對英文的學習動機下滑。歐新社
南韓教育部調查顯示，AI使用普及下，南韓中學生對英文的學習動機下滑。歐新社

隨著人工智慧（AI）興起，愈來愈多南韓中學生疑惑，既然能由AI代勞，是否還需要好好學習英文

韓國先鋒報報導，根據南韓教育部及南韓教育課程與評鑑院（Korea Institute for Curriculum and Evaluation，KICE）22日發布的「2024年國家教育及成就評估」報告（2024 National Assessment of Educational Achievement），僅61.3%受訪的中學三年級學生表示，對學習英文具備「高度動機」，比2023年調查結果下滑了2.5%。

報告也發現，更少的受訪學生認為，英文對自己在學業或專業上的未來有價值。2023年，有73.1%接受調查的學生表示，相信英文是一門「高度值得投入」的科目，該數字在2024年減至69.6%。

學校老師們說，能感覺到這番改變。現在許多學生將英文句子輸入到Naver旗下的「Papago」或ChatGPT等翻譯軟體，憑此完成家庭作業。一位學校老師告訴研究人員，以往那些從海外旅行歸來、並對英文重新展現學習興趣的學生們，現在由於高度依賴AI工具，而覺得不太需要自行增進英文技能。

一位南韓教育部官員對此表示：「在南韓，英文大多是為了考試而學習，而不是為了真正使用。這始終是個挑戰」「但現在，有了能如此輕易處理翻譯的AI工具，許多學生自問：為什麼還需要學（英文）。那些原本就對英文缺乏自信的人，是首先放棄的一群，而這可能會不斷擴大學習斷層。」

AI 英文 南韓 家教 ChatGPT 教育部

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