AI翻譯太方便！南韓調查曝學習動機下滑 學生不想好好學英文

隨著人工智慧(AI)興起,愈來愈多南韓中學生疑惑,既然能由AI代勞,是否還需要好好學習英文?

韓國先鋒報報導,根據南韓教育部及南韓教育課程與評鑑院(Korea Institute for Curriculum and Evaluation,KICE)22日發布的「2024年國家教育及成就評估」報告(2024 National Assessment of Educational Achievement),僅61.3%受訪的中學三年級學生表示,對學習英文具備「高度動機」,比2023年調查結果下滑了2.5%。

報告也發現,更少的受訪學生認為,英文對自己在學業或專業上的未來有價值。2023年,有73.1%接受調查的學生表示,相信英文是一門「高度值得投入」的科目,該數字在2024年減至69.6%。

學校老師們說,能感覺到這番改變。現在許多學生將英文句子輸入到Naver旗下的「Papago」或ChatGPT等翻譯軟體,憑此完成家庭作業。一位學校老師告訴研究人員,以往那些從海外旅行歸來、並對英文重新展現學習興趣的學生們,現在由於高度依賴AI工具,而覺得不太需要自行增進英文技能。

一位南韓教育部官員對此表示:「在南韓,英文大多是為了考試而學習,而不是為了真正使用。這始終是個挑戰」「但現在,有了能如此輕易處理翻譯的AI工具,許多學生自問:為什麼還需要學(英文)。那些原本就對英文缺乏自信的人,是首先放棄的一群,而這可能會不斷擴大學習斷層。」