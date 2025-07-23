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愛沙尼亞出奇招！超速「停駛45分鐘」換罰錢 不酒駕獲頒死神休假卡

中央社／ 維爾紐斯23日專電
為改善日益惡化的駕駛文化，愛沙尼亞警方近日重啟一項針對超速駕駛者的處罰選項，允許違規駕駛在繳納罰款與接受「冷靜期」之間擇一，其中「冷靜期」是讓駕駛人停駛45分鐘，反省違規行為。示意圖／AI生成
為改善日益惡化的駕駛文化，愛沙尼亞警方近日重啟一項針對超速駕駛者的處罰選項，允許違規駕駛在繳納罰款與接受「冷靜期」之間擇一，其中「冷靜期」是讓駕駛人停駛45分鐘，反省違規行為。示意圖／AI生成

為改善日益惡化的駕駛文化，愛沙尼亞警方近日重啟一項針對超速駕駛者的處罰選項，允許違規駕駛在繳納罰款與接受「冷靜期」之間擇一，其中「冷靜期」是讓駕駛人停駛45分鐘，反省違規行為。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，愛沙尼亞近5年來道路交通事故死亡人數持續上升，雖今年出現短暫下降趨勢，但專家認為主因是天氣異常所致，與駕駛文化改善無關。儘管今年交通罰款額度翻倍，但仍無法有效遏止違規情況。

愛沙尼亞警察與邊防局（Police and Border GuardBoard, PPA）交通主管基爾斯（Taavi Kirss）表示，警方自2019年起開始測試「冷靜期」處分方式，今年夏季再度推行，目的是提高駕駛者對超速行為的警覺。

基爾斯指出，駕駛人若超速達每小時20公里以內，員警可提供「冷靜期」選項，駕駛可自行決定是否接受，亦可選擇直接繳納罰款。

儘管目前因警力受限而未大規模推行這項措施，部分地區已進行試點。基爾斯表示，18日塔爾圖警察局在塔爾圖至沃魯（Tartu–Võru）路段設置臨檢點，共有8名駕駛選擇接受冷靜期處分，僅1人選擇繳納罰款，但目前尚難評估這項措施的實際效果。

此外，PPA為配合夏季交通安全宣導，於6月仲夏節期間發起另一項創意活動。除了既有的加強臨檢以取締酒駕外，警方還向遵守交通規則的駕駛發送「死神明信片」與貼紙，以表揚守法的模範駕駛。

這些明信片印有身穿黑袍、手持鐮刀的女性死神形象，場景則設於巴黎艾菲爾鐵塔前或夏威夷海灘躺椅上，搭配「來自巴黎的問候」或「來自夏威夷的問候」字樣，象徵安全駕駛者得以「讓死神放一天假」，創意作法受到多數民眾肯定。

警方統計指出仲夏節週末期間，共進行超過2萬3000名駕駛的酒測，查獲103人酒駕，另有100人因超速遭開罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

罰款 酒駕 死亡 愛沙尼亞 交通事故

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