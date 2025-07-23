警察拒絕受賄將可獲同額獎金 俄國反貪新法規爆爭議

俄羅斯羅斯托夫區（Rostov）近期實施一項新的反貪污制度。員警只要拒絕收受賄賂，就能把等額的獎金「合法領回家」。這項反貪污新制雖然引發俄國民眾熱議，但也有人擔心會變相鼓勵「釣魚執法」。

據ODDITYCENTRAL報導，該措施是由羅斯托夫內政部門（Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs）推行的。管理局長雷奇茨基（Alexander Rechitsky）接受採訪時表示，這項規定是近期才開始實施，目的就是要鼓勵員警反貪污。

他表示，政府發放的獎金金額，絕對會與賄賂的金額一樣，藉此鼓勵員警清廉執法。舉例來說，日前就有民眾給交通警察薩法羅夫（Tural Safarov）3萬盧布的賄款（約新台幣11,000元），薩法羅夫拒絕並向上舉報後，便可以獲得同樣金額的獎勵金。

除了獎勵拒收賄款的員警外，涉案的行賄者也必須為自己不當的行為付上代價，依照《俄羅斯刑法》第291條行賄罪面臨相關刑責。

雖然官方強調這是創新的反貪污制度，但部分國會議員卻強烈質疑這種作法。國會議員阿爾舍夫斯基（Andrei Alshevskikh）就表示，這種做法可能助長歪風，讓員警一邊暗中收錢，一邊又等風向不對，就翻臉舉報當英雄。

安全與反貪委員會副主席斯塔爾希諾夫（Mikhail Starshinov）也質疑，為什麼這項政策只在羅斯托夫實施，經費又是從何而來，並認為獎金反而變成一種「合法的賄賂」。