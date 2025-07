警察拒絕受賄將可獲同額獎金 俄國反貪新法規爆爭議

俄羅斯羅斯托夫區(Rostov)近期實施一項新的反貪污制度。員警只要拒絕收受賄賂,就能把等額的獎金「合法領回家」。這項反貪污新制雖然引發俄國民眾熱議,但也有人擔心會變相鼓勵「釣魚執法」。

據ODDITYCENTRAL報導,該措施是由羅斯托夫內政部門(Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs)推行的。管理局長雷奇茨基(Alexander Rechitsky)接受採訪時表示,這項規定是近期才開始實施,目的就是要鼓勵員警反貪污。

他表示,政府發放的獎金金額,絕對會與賄賂的金額一樣,藉此鼓勵員警清廉執法。舉例來說,日前就有民眾給交通警察薩法羅夫(Tural Safarov)3萬盧布的賄款(約新台幣11,000元),薩法羅夫拒絕並向上舉報後,便可以獲得同樣金額的獎勵金。

除了獎勵拒收賄款的員警外,涉案的行賄者也必須為自己不當的行為付上代價,依照《俄羅斯刑法》第291條行賄罪面臨相關刑責。

雖然官方強調這是創新的反貪污制度,但部分國會議員卻強烈質疑這種作法。國會議員阿爾舍夫斯基(Andrei Alshevskikh)就表示,這種做法可能助長歪風,讓員警一邊暗中收錢,一邊又等風向不對,就翻臉舉報當英雄。

安全與反貪委員會副主席斯塔爾希諾夫(Mikhail Starshinov)也質疑,為什麼這項政策只在羅斯托夫實施,經費又是從何而來,並認為獎金反而變成一種「合法的賄賂」。