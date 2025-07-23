沒染疫一樣受新冠影響 英研究：大腦平均老5.5個月

近期一項新研究發現，新冠疫情會導致大腦老化，平均老化時間約為5.5個月，而且即使從未染疫也依然會受到影響。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究由英國諾丁漢大學的穆罕默迪·尼賈德博士（Ali-Reza Mohammadi-Nejad）與研究團隊建立一套大腦老化模型。該模型以15,334名健康人的大腦為基礎，用來比較並分析另外996名健康受試者的大腦。

實驗中，有一半的受試者在疫情前接受MRI（功能性核磁共振造影）檢查，另一半受試者則在疫情前後都做過MRI檢查。結果顯示，疫情後受試者的大腦老化速度平均增加5.5個月，甚至有些受試者還高達20個月，並且這項結果與是否染疫無關。

專家發現，隨著年齡增加，若受試者曾經染疫，老化加速的程度也會更明顯。其中又以男性、經濟弱勢族群（如失業者、低收入者、健康狀況差與教育程度低者）受到的影響更大。

穆罕默迪·尼賈德認為，這可能是因為在疫情期間，失業、隔離，以及可能染疫的不確定性都會帶來壓力。他告訴《自然通訊》（Nature Communications），這項研究顯示：「人們經歷的孤立、不確定性與壓力，都會對大腦健康造成巨大衝擊。」

他的同事多蘿西·奧爾教授（Dorothee Auer）補充指出：「這場疫情給人們的生活帶來了壓力，尤其是那些已經處於不利地位的人。」