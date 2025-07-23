快訊

周台英遭註銷教練證 簡奇陞指「並非我的訴求」：別搞得像我要逼死教練

客運遭撞畫面曝…他坐第一排靠窗殞命 倖存者：傷重乘客多坐在左前方

一秒認出台灣人！他出國見「1優良習慣」藏不住 空姐點頭：能戴就戴

聽新聞
0:00 / 0:00

沒染疫一樣受新冠影響 英研究：大腦平均老5.5個月

聯合新聞網／ 綜合報導
專家發現即使沒染疫，疫情後受試者大腦依然出現老化跡象。示意圖／ingimage
專家發現即使沒染疫，疫情後受試者大腦依然出現老化跡象。示意圖／ingimage

近期一項新研究發現，新冠疫情會導致大腦老化，平均老化時間約為5.5個月，而且即使從未染疫也依然會受到影響。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究由英國諾丁漢大學的穆罕默迪·尼賈德博士（Ali-Reza Mohammadi-Nejad）與研究團隊建立一套大腦老化模型。該模型以15,334名健康人的大腦為基礎，用來比較並分析另外996名健康受試者的大腦。

實驗中，有一半的受試者在疫情前接受MRI（功能性核磁共振造影）檢查，另一半受試者則在疫情前後都做過MRI檢查。結果顯示，疫情後受試者的大腦老化速度平均增加5.5個月，甚至有些受試者還高達20個月，並且這項結果與是否染疫無關。

專家發現，隨著年齡增加，若受試者曾經染疫，老化加速的程度也會更明顯。其中又以男性、經濟弱勢族群（如失業者、低收入者、健康狀況差與教育程度低者）受到的影響更大。

穆罕默迪·尼賈德認為，這可能是因為在疫情期間，失業、隔離，以及可能染疫的不確定性都會帶來壓力。他告訴《自然通訊》（Nature Communications），這項研究顯示：「人們經歷的孤立、不確定性與壓力，都會對大腦健康造成巨大衝擊。」

他的同事多蘿西·奧爾教授（Dorothee Auer）補充指出：「這場疫情給人們的生活帶來了壓力，尤其是那些已經處於不利地位的人。」

老化 新冠肺炎

延伸閱讀

影／22歲女大生罹罕病「胸部狂漲」 手術後恢復感動痛哭

印度男「自肥成親」讓兒媳變妻子 搜刮家產金飾私奔

別亂吃！神經科醫師曝「三類致命食物」：吃了可能癲癇、致命

戀上鐵窗情人 挪威女追愛到美國監獄原地訂婚

相關新聞

2025全球最強護照排名 台灣「持139個免簽」名次曝光！新加坡蟬聯榜首

根據英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）最新發布的恒理護照指數（Henley Passp...

生魚片旁白蘿蔔絲該吃嗎？他下肚被說沒家教 日料主廚力挺：真正的禮儀

生魚片旁常見的白蘿蔔絲，究竟是裝飾？還是能吃的配角？近日在日本X平台網友@pirooooon3發文疑惑表示：「吃了生魚片旁的蘿蔔絲，竟被說『很窮酸、沒家教』。蘿蔔絲不是本來就能吃的嗎？」這番提問立刻引來眾多網友熱議。

結婚人數增加！南韓1至5月出生率年增6.9%創新高

南韓統計局官員今天告訴法新社，南韓前5個月出生率年增6.9%，創下新高

AI翻譯太方便！南韓調查曝學習動機下滑 學生不想好好學英文

隨著人工智慧（AI）興起，愈來愈多南韓中學生疑惑，既然能由AI代勞，是否還需要好好學習英文？

愛沙尼亞出奇招！超速「停駛45分鐘」換罰錢 不酒駕獲頒死神休假卡

為改善日益惡化的駕駛文化，愛沙尼亞警方近日重啟一項針對超速駕駛者的處罰選項，允許違規駕駛在繳納罰款與接受「冷靜期」之間擇...

警察拒絕受賄將可獲同額獎金 俄國反貪新法規爆爭議

俄羅斯羅斯托夫區（Rostov）近期實施一項新的反貪污制度。員警只要拒絕收受賄賂，就能把等額的獎金「合法領回家」。這項反貪污新制雖然引發俄國民眾熱議，但也有人擔心會變相鼓勵「釣魚執法」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。