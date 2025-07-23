2025全球最強護照排名 台灣「持139個免簽」名次曝光！新加坡蟬聯榜首

根據英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）最新發布的恒理護照指數（Henley Passport Index）季報告，2014年曾高居榜首的美國護照，如今已滑落至第10名，瀕臨跌出全球護照前十強之列，創下美國在該指數20年歷史來的最差表現。台灣以139個免簽待遇排在第33名。

CNN報導，恒理護照指數根據國際航空運輸協會（IATA）提供的獨家數據，追蹤199本護照持有人在全球227個國家和地區的旅行自由度。由於該指數將得分相同的多個國家視為並列名次，實際上目前共有33個國家在排名上領先美國。

隨著時序進入2025年下半年，新加坡依然穩坐全球最強護照的寶座。持有這本全球最受歡迎的旅行證件，可在全球227個目的地中，享有193個免簽待遇，領先全球其他國家。南韓攀升至第2名，與日本並列，兩國公民可免簽前往190個目的地。

歐盟成員國丹麥、法國、德國、愛爾蘭、義大利和西班牙與芬蘭均並列第3，可免簽進入189個目的地。第4名同樣由歐洲國家包辦，包括奧地利、比利時、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙與瑞典，享有188個免簽待遇。希臘、瑞士與紐西蘭排在第5名，三國護照可免簽通行187個目的地。

英國排名下滑一位，降至第6。澳洲、捷克、匈牙利、馬爾他與波蘭並列第7，加拿大、愛沙尼亞與阿聯則位於第8；其中，阿聯是該指數中最大的成功案例之一，過去十年間從第42名大幅躍升至第8名。

第9名由克羅埃西亞、拉脫維亞、斯洛伐克與斯洛維尼亞共享，第10名則由冰島、立陶宛與美國並列。中國大陸則自2015年的第94名大幅上升至第60名，即便未獲歐洲申根區29國的免簽待遇，仍取得顯著進展。

阿富汗仍敬陪末座，排名第99，護照僅可免簽進入25個目的地，較年初還減少1個。敘利亞以27個免簽地排名第98，伊拉克則以30個排第97名。榜首與榜末護照之間，存在多達168個免簽目的地的巨大差距。