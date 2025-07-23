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2025全球最強護照排名 台灣「持139個免簽」名次曝光！新加坡蟬聯榜首

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
根據英國恒理環球顧問事務所有限公司最新發布的恒理護照指數季報告，台灣以139個免簽待遇排在第33名。資料照片。路透
根據英國恒理環球顧問事務所有限公司最新發布的恒理護照指數季報告，台灣以139個免簽待遇排在第33名。資料照片。路透

根據英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）最新發布的恒理護照指數（Henley Passport Index）季報告，2014年曾高居榜首的美國護照，如今已滑落至第10名，瀕臨跌出全球護照前十強之列，創下美國在該指數20年歷史來的最差表現。台灣以139個免簽待遇排在第33名。

CNN報導，恒理護照指數根據國際航空運輸協會（IATA）提供的獨家數據，追蹤199本護照持有人在全球227個國家和地區的旅行自由度。由於該指數將得分相同的多個國家視為並列名次，實際上目前共有33個國家在排名上領先美國。

隨著時序進入2025年下半年，新加坡依然穩坐全球最強護照的寶座。持有這本全球最受歡迎的旅行證件，可在全球227個目的地中，享有193個免簽待遇，領先全球其他國家。南韓攀升至第2名，與日本並列，兩國公民可免簽前往190個目的地。

歐盟成員國丹麥、法國、德國、愛爾蘭、義大利和西班牙與芬蘭均並列第3，可免簽進入189個目的地。第4名同樣由歐洲國家包辦，包括奧地利、比利時、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙與瑞典，享有188個免簽待遇。希臘、瑞士與紐西蘭排在第5名，三國護照可免簽通行187個目的地。

英國排名下滑一位，降至第6。澳洲、捷克、匈牙利、馬爾他與波蘭並列第7，加拿大、愛沙尼亞與阿聯則位於第8；其中，阿聯是該指數中最大的成功案例之一，過去十年間從第42名大幅躍升至第8名。

第9名由克羅埃西亞、拉脫維亞、斯洛伐克與斯洛維尼亞共享，第10名則由冰島、立陶宛與美國並列。中國大陸則自2015年的第94名大幅上升至第60名，即便未獲歐洲申根區29國的免簽待遇，仍取得顯著進展。

阿富汗仍敬陪末座，排名第99，護照僅可免簽進入25個目的地，較年初還減少1個。敘利亞以27個免簽地排名第98，伊拉克則以30個排第97名。榜首與榜末護照之間，存在多達168個免簽目的地的巨大差距。

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