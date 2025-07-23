快訊

恐升級為颱風「竹節草」！又一熱帶性低氣壓生成 最新路徑曝光

態度急轉？石破茂面臨逼宮窘境 火速否認請辭「不放任國政空轉」

若有下令就辭職！徐榛蔚因一事震怒 狠嗆童子賢「限24小時內道歉」

聽新聞
0:00 / 0:00

全球最強護照排名 新加坡蟬聯榜首、台灣名列33

中央社／ 倫敦22日綜合外電報導
最新的「恒理護照指數」，新加坡蟬聯榜首，台灣名列33，可免簽證通行139個國家和地區。圖／聯合報系資料照片
最新的「恒理護照指數」，新加坡蟬聯榜首，台灣名列33，可免簽證通行139個國家和地區。圖／聯合報系資料照片

英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）今天公布最新的「恒理護照指數」，新加坡蟬聯榜首；台灣名列33，可免簽證通行139個國家和地區。

總部位於倫敦的恒理環球顧問事務所有限公司創建的恒理護照指數（Henley Passport Index）利用國際航空運輸協會（IATA）獨家資料，追蹤全球227個國家和地區的全球自由度。

根據最新排名，新加坡再度榮登榜首，持星國護照者可免簽前往193個旅遊目的地。日本與韓國並列第2，兩國公民可免簽前往190個目的地。

前5名多由歐洲國家占據，7個歐洲聯盟（EU）國家的護照並列第3，丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利與西班牙的公民皆可暢行無阻前往189個目的地。

奧地利、比利時、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙和瑞典以188個並列第4；希臘、瑞士、紐西蘭以187個並列第5。

在這次排名中敬陪末座的是阿富汗，阿國公民僅能免簽通行25個目的地。與排名第一的新加坡護照相比，差了168個國家與地區。

自今年1月以來，英國和美國護照排名分別下滑1名到第6名和第10名。英國擁有186個免簽目的地，美國則是182個。英國和美國護照曾分別在2015年和2014年位居榜首。

恒理環球顧問事務所有限公司指出，這顯示英美兩國正在延續長期下滑趨勢，美國目前排名岌岌可危，可能會在恒理護照指數20年歷史中首次跌出前10名。

台灣護照無需簽證即可前往139個國家和地區，名列第33。

香港名列第17（169個目的地）；澳門第31名（144個目的地）；中國排名第60（83個目的地）。

印度在過去6個月內排名進步最多，從第85名上升至第77名，可免簽通行59個國家與地區。沙烏地阿拉伯則在免簽國家數量上進步最多，自1月起增加了4個免簽目的地，總數達91個，排名上升4名至第54名。

護照 免簽 美國

延伸閱讀

出國最怕這件事！ 台灣旅客韓國遺失「護照+錢包」 靠這款App神救援找回

英國與OpenAI達成新策略合作 推動國家變革

地緣角力擴及網路戰場 星企資安報告示警網攻難防

90天有效！2025愛知．名古屋觀光周遊護照全面升級

相關新聞

2025全球最強護照排名 台灣「持139個免簽」名次曝光！新加坡蟬聯榜首

根據英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）最新發布的恒理護照指數（Henley Passp...

生魚片旁白蘿蔔絲該吃嗎？他下肚被說沒家教 日料主廚力挺：真正的禮儀

生魚片旁常見的白蘿蔔絲，究竟是裝飾？還是能吃的配角？近日在日本X平台網友@pirooooon3發文疑惑表示：「吃了生魚片旁的蘿蔔絲，竟被說『很窮酸、沒家教』。蘿蔔絲不是本來就能吃的嗎？」這番提問立刻引來眾多網友熱議。

全球最強護照排名 新加坡蟬聯榜首、台灣名列33

英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）今天公布最新的「恒理護照指數」，新加坡蟬聯榜首；台灣...

希臘熱浪高溫恐破43度 禁快遞、建築工正午工作

希臘及巴爾幹半島其他地區今天遭遇今夏第3波熱浪，攝氏43度高溫悶熱難耐，當局禁止勞工正午至下午期間工作，遊客不得進入雅典...

遭垃圾、零食摧殘！商務艙成「重災區」 法航機師發文怒批乘客無恥

法國航空（Air France）機師皮埃爾-伊夫·安德烈（Pierre-Yves André）近日在X平台上怒批一名商務艙乘客「無恥」，只見他發出的4張照片，畫面中一商務艙座位凌亂不堪，除了灑落一地的餅乾屑、滿地垃圾外，餐桌上仍留有未食用完畢的餅乾和零食盒，在乘客下機後，簡直成了機艙內的「重災區」。

切割痕跡大不同 洩尼安德塔人食譜文化

尼安德塔人會以不同方式屠宰動物！以色列考古發現，不同群體的尼安德塔人傳承不同切割動物的方式，並呈現出群體獨特的飲食文化，甚至可能形成早期的「家庭食譜」。專家期盼，藉由骨頭碎片的比對分析，有機會重建尼安德塔人的食譜文化

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。