全球最強護照排名 新加坡蟬聯榜首、台灣名列33

英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）今天公布最新的「恒理護照指數」，新加坡蟬聯榜首；台灣名列33，可免簽證通行139個國家和地區。

總部位於倫敦的恒理環球顧問事務所有限公司創建的恒理護照指數（Henley Passport Index）利用國際航空運輸協會（IATA）獨家資料，追蹤全球227個國家和地區的全球自由度。

根據最新排名，新加坡再度榮登榜首，持星國護照者可免簽前往193個旅遊目的地。日本與韓國並列第2，兩國公民可免簽前往190個目的地。

前5名多由歐洲國家占據，7個歐洲聯盟（EU）國家的護照並列第3，丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利與西班牙的公民皆可暢行無阻前往189個目的地。

奧地利、比利時、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙和瑞典以188個並列第4；希臘、瑞士、紐西蘭以187個並列第5。

在這次排名中敬陪末座的是阿富汗，阿國公民僅能免簽通行25個目的地。與排名第一的新加坡護照相比，差了168個國家與地區。

自今年1月以來，英國和美國護照排名分別下滑1名到第6名和第10名。英國擁有186個免簽目的地，美國則是182個。英國和美國護照曾分別在2015年和2014年位居榜首。

恒理環球顧問事務所有限公司指出，這顯示英美兩國正在延續長期下滑趨勢，美國目前排名岌岌可危，可能會在恒理護照指數20年歷史中首次跌出前10名。

台灣護照無需簽證即可前往139個國家和地區，名列第33。

香港名列第17（169個目的地）；澳門第31名（144個目的地）；中國排名第60（83個目的地）。

印度在過去6個月內排名進步最多，從第85名上升至第77名，可免簽通行59個國家與地區。沙烏地阿拉伯則在免簽國家數量上進步最多，自1月起增加了4個免簽目的地，總數達91個，排名上升4名至第54名。