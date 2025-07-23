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希臘熱浪高溫恐破43度 禁快遞、建築工正午工作

中央社／ 雅典22日綜合外電報導
熱浪侵襲，希臘伯羅奔尼梭半島科林斯市菲尼奧斯一處森林發生火災，火勢蔓延至居民區附近。歐新社
熱浪侵襲，希臘伯羅奔尼梭半島科林斯市菲尼奧斯一處森林發生火災，火勢蔓延至居民區附近。歐新社

希臘及巴爾幹半島其他地區今天遭遇今夏第3波熱浪，攝氏43度高溫悶熱難耐，當局禁止勞工正午至下午期間工作，遊客不得進入雅典衛城遺址參觀，消防員則奮力在乾燥的鄉村打火。

路透社報導，希臘勞工部表示，由於氣溫預計攀升至攝氏43度，雅典及周邊地區的快遞員、送餐員和建築工人中午到下午5時不得工作。

在希臘南部科林斯（Corinth）的費內奧（Feneo）地區，185名消防員和50輛車正在15架飛機和11架直升機協助下，與一場猛烈的森林大火對抗。由於大火肆虐，當地兩個村莊出於安全考慮疏散。

根據當地媒體報導，周邊伯羅奔尼梭（Peloponnese）地區的州長普托喬斯（DimitrisPtochos）表示，情況十分艱難。

希臘素以炎熱的夏季陽光聞名，每年吸引數千萬遊客，但氣候變遷導致希臘熱浪持續時間更長、強度更大，並引發破壞性的洪水和野火。

當局表示，他們今、明兩天中午起關閉雅典衛城（Acropolis）遺址5個小時，這處遺址是希臘遊客最多的旅遊景點。

希臘 雅典 遺址 高溫

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