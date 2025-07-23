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遭垃圾、零食摧殘！商務艙成「重災區」 法航機師發文怒批乘客無恥

聯合新聞網／ 綜合報導
法航一名機師近日發出商務艙座位凌亂不堪的照片，怒批乘客無恥。圖為清潔人員打掃法航機艙示意圖。 路透
法航一名機師近日發出商務艙座位凌亂不堪的照片，怒批乘客無恥。圖為清潔人員打掃法航機艙示意圖。 路透

根據《紐約郵報》報導，一名法國航空（Air France）機師皮埃爾-伊夫·安德烈（Pierre-Yves André）近日在X平台上怒批一名商務艙乘客「無恥」，從他發出的4張照片中，可見商務艙座位凌亂不堪，除了灑落一地的餅乾屑、滿地垃圾外，餐桌上仍留有未食用完畢的餅乾和零食盒，在乘客下機後，簡直成了機艙內的「重災區」。

根據機長發出的照片可發現，該名乘客簡直在機上開啟了大吃大喝模式，包括數個被打開的零食盒、吃到一半的餅乾、一瓶礦泉水與耳機，就這樣大剌剌地擺在桌上；而該座位的地板上，明顯可見大量餅乾碎片和麵包屑，加上一堆垃圾，就連疑似是商務艙的菜單或說明單，也出現明顯折痕與捲起狀，被扔在地上。

機師安德烈發文之際，將該貼文標記了以揭露乘客不文明行為聞名的X帳號「@PassengerShame（無恥乘客）」，但之後刪除該篇貼文，又發出商務艙原本應有的乾淨模樣照片

網友也不認同這種行為，「為什麼人們這麼粗俗？」、「天哪！無恥！」、「我為清潔工感到難過！」、「如果這樣離開座位，我會很尷尬」。也有人猜測該名乘客或許是小孩，但不少網友反駁指出「越來越多成年人在機上的行為也相當不友好。」

機師 機艙 法國

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