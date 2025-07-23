切割痕跡大不同 洩尼安德塔人食譜文化

尼安德塔人會以不同方式屠宰動物！以色列考古發現，不同群體的尼安德塔人傳承不同切割動物的方式，並呈現出群體獨特的飲食文化，甚至可能形成早期的「家庭食譜」。專家期盼，藉由骨頭碎片的比對分析，有機會重建尼安德塔人的食譜文化

碎片切割痕跡不同

《衛報》報導，考古學家針對以色列北部兩洞穴中的動物骨骼進行分析，其分別為7萬至5萬年前的249塊骨頭碎片和6萬至5萬年前的95塊骨頭碎片。經由切割痕跡比對，研究發現，生活在同時期的尼安德塔人會以不同的方式屠宰相同動物。

據報導，這兩個洞穴相距約70公里，尼安德塔人在冬季時曾居住於此，並都以山瞪羚和黇鹿等動物為食。耶路撒冷希伯來大學考古學者賈隆表示，尼安德塔人中存在幾個不同的群體，即使是與生存相關的活動都會有不同做事方式。

對此，研究小組提出許多可能的解釋，包括尼安德塔人有不同的屠宰技術，屠宰屍體時的人數不同，以及屠宰的肉腐爛程度不同。此外，骨頭上的切割痕跡表明尼安德塔人獨特的飲食文化，甚至可能形成早期的「家庭食譜」。

世代傳承的食譜

《SciTechDaily》指出，尼安德塔人可能發展出獨特的烹飪風格，並在各自的社區內共享學習，最終隨著時間的推移而流傳下來。對此，該研究表明尼安德塔人世代傳承的烹飪方法，也提供對尼安德塔人社會文化的不同視角詮釋。

目前，有些骨頭碎片無法呈現完整的屠宰痕跡。賈隆強調，未來會有更多的實驗工作和比較分析，或許有一天，科學家能夠重建尼安德塔人的食譜文化。

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