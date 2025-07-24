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維護災民尊嚴！預防避難所偷竊、性犯罪 日研發「低存在感女性內衣」

聯合新聞網／ 綜合報導
災後避難所的共同生活，讓許多女性面臨另一種風險。避難所示意圖。圖／ingimage
災後避難所的共同生活，讓許多女性面臨另一種風險。避難所示意圖。圖／ingimage

根據日媒「Chanto Web」報導，去年畢業於慶應大學的日本女性表早紀小姐，在參與災區志工活動時，發現女性在臨時避難所常被忽略的一項需求，決心設計出一款專為地震等自然災難緊急狀況使用的女性內衣。她指出，災後環境混亂，除了物資短缺，性騷擾偷竊等問題也時有所聞，讓她想做出一點改變。

表早紀分享，許多避難地點並未準備女性用內衣，甚至連晾曬內衣都不方便，或會引來異樣眼光，讓不少女性感到尷尬與不安。她因此設計一款中性風格、彈性材質、不需標明尺寸的「低存在感內衣」，穿起來不容易被辨識為女性內衣，並採用抗菌的特殊處理，即使連穿好幾天也不會有異味或感染的風險，兼顧衛生與安全。

這款產品在能登半島地震後實際投入災區，不少女性表示「穿起來安心多了」，也有災民反映「穿了三四天都沒有臭味」。表早紀說，她曾在災後現場聽聞，有人偷拿用過的紙內褲或衛生棉，甚至有女性在缺乏隱私的空間中遭到性侵害，「有時甚至是認識的人或志工犯案，卻因為是熟人或身分關係讓受害者更難開口。」

她認為，誰都有可能成為下一位受災者，因此應及早準備，尤其是女性用品，不該被忽視。目前她正與企業和地方政府合作推廣這款緊急備用內衣，也希望未來能成為女性防災包的基本配備。表早紀強調：「除了要活下來，更要活得安心、有尊嚴。」

災後 災民 偷竊 隱私 性騷擾

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