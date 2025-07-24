為什麼日本上班族都穿一模一樣？外國人震驚：根本像是制服

根據日媒「Hint-Point」報導，來自西班牙與波多黎各的兩位男性首次造訪日本，對東京街頭的強烈對比留下深刻印象。從高樓大廈與古老寺廟的並存，到夜晚霓虹與白日市景的反差，這座城市兼容傳統與現代，讓他們直呼：「東京實在太奇妙了！」

其中來自西班牙、現居曼谷的艾度表示，最讓他驚訝的不是觀光景點，而是街上的上班族穿著。他發現大多數日本商務人士都穿著幾乎一模一樣的白襯衫、藏青色長褲，揹著背包，讓他產生「制服文化」的錯覺。與之對比，日本年輕人則展現出截然不同的穿搭風格，不論是鮮明的髮型、誇張的造型還是女生的短裙高跟鞋，都讓他感受到強烈的個人風格。

有網友分享自身歐洲旅遊觀察指出，歐洲女性夏季外出，幾乎都像是只穿內衣或根本不穿內衣，直接罩上背心出門，且不論年齡或身材胖瘦，都是展現「夏天就是要露」的自在態度。相較之下，日本除原宿等地之外，整體穿著仍偏向保守樸素。也有網友認為，日本的上班族服裝是一種表達「我正在努力工作」的訊號，藉此避免他人揣測與干擾。

旅途中能帶來驚喜的部分，有時不只是觀光景點，像這種日常生活中的文化差異造成的城市風景，通常最能感受出這個國家的真實面貌。