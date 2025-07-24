快訊

邊境衝突升溫！泰國控柬埔寨襲擊加油站與醫院 關閉邊境檢查站

跟上妻子！傅崐萁告童子賢討道歉 再嗆有證據「辭立委」

俄失聯客機證實墜毀 尋獲機身殘骸「起火燃燒」機上乘客近50人

聽新聞
0:00 / 0:00

為什麼日本上班族都穿一模一樣？外國人震驚：根本像是制服

聯合新聞網／ 綜合報導
東京上班族穿著整齊畫一，令外國人感到驚訝。圖／ingimage
東京上班族穿著整齊畫一，令外國人感到驚訝。圖／ingimage

根據日媒「Hint-Point」報導，來自西班牙與波多黎各的兩位男性首次造訪日本，對東京街頭的強烈對比留下深刻印象。從高樓大廈與古老寺廟的並存，到夜晚霓虹與白日市景的反差，這座城市兼容傳統與現代，讓他們直呼：「東京實在太奇妙了！」

其中來自西班牙、現居曼谷的艾度表示，最讓他驚訝的不是觀光景點，而是街上的上班族穿著。他發現大多數日本商務人士都穿著幾乎一模一樣的白襯衫、藏青色長褲，揹著背包，讓他產生「制服文化」的錯覺。與之對比，日本年輕人則展現出截然不同的穿搭風格，不論是鮮明的髮型、誇張的造型還是女生的短裙高跟鞋，都讓他感受到強烈的個人風格。

有網友分享自身歐洲旅遊觀察指出，歐洲女性夏季外出，幾乎都像是只穿內衣或根本不穿內衣，直接罩上背心出門，且不論年齡或身材胖瘦，都是展現「夏天就是要露」的自在態度。相較之下，日本除原宿等地之外，整體穿著仍偏向保守樸素。也有網友認為，日本的上班族服裝是一種表達「我正在努力工作」的訊號，藉此避免他人揣測與干擾。

旅途中能帶來驚喜的部分，有時不只是觀光景點，像這種日常生活中的文化差異造成的城市風景，通常最能感受出這個國家的真實面貌。

日本 東京 制服 穿搭 上班族 年輕人 高跟鞋

延伸閱讀

總是買太多？專家建議出門前先喝飲料 避免衝動購物守荷包

健康不等於能變瘦！堅果、羊肉越吃越胖 營養師：別信「燃脂神器」

曾是15年繭居族…新手舅舅夜間守護雙胞胎寶寶 網友看到落淚

含鈣量比牛奶還高！這款油菜冷熱皆宜 達人揭料理2原則：營養又美味

相關新聞

為什麼日本上班族都穿一模一樣？外國人震驚：根本像是制服

根據日媒「Hint-Point」報導，來自西班牙與波多黎各的兩位男性首次造訪日本，對東京街頭的強烈對比留下深刻印象。從高樓大廈與古老寺廟的並存，到夜晚霓虹與白日市景的反差，這座城市兼容傳統與現代，讓他們直呼「東京實在太奇妙了！」

中颱薇帕才釀災…颱風竹節草將登陸 菲律賓關閉學校、取消部分航班

中颱薇帕釀災遠離後，颱風竹節草（Typhoon Co-May）逐漸逼近帶來的豪雨以及另一股熱帶風暴侵襲菲律賓北部呂宋島，...

為報「抓父之仇」！杜特蒂兒向警察總長下戰帖：要單挑你不是對手

菲律賓前總統杜特蒂之子、納卯市代理市長塞巴斯汀找上警察總長托瑞單挑，托瑞接下戰書，今天開始進行拳擊訓練。擂台一方想報「抓...

維護災民尊嚴！預防避難所偷竊、性犯罪 日研發「低存在感女性內衣」

根據日媒「Chanto Web」報導，去年畢業於慶應大學的日本女性表早紀小姐，在參與災區志工活動時，發現女性在臨時避難所常被忽略的需求，決心設計出一款專為地震等自然災難緊急狀況使用的女性內衣。她指出，災後環境混亂，除了物資短缺，性騷擾與偷竊等問題也時有所聞，讓她想做出一點改變。

國際法院首裁決：氣候變遷各國義務

聯合國最高法院「國際法院」(ICJ)23日公布劃時代的法律意見，措辭強硬的指明各國為因應氣候變遷應盡哪些行動義務，並稱各...

哈利、梅根收視差 1億元Netflix 4年合約不再續約

Netflix將不再續簽與哈利王子及妻子梅根高達1億美元的合作協議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。