快訊

颱風范斯高生成！ 最新路徑、對台影響出爐

昏迷60小時死裡逃生！眭澔平被爆疑遭「登山女神」曾格爾詐騙

原民拿獵槍打爆鄰居頭關12年還得監護5年 怨「5年太長」上訴

英國龐德迷缺錢「通俄」 MI5假扮俄諜繩之以法

中央社／ 倫敦22日專電
英國65歲男子菲利普斯因為缺錢花用，向他誤信為俄羅斯特務的2名男子兜售「情資」，而這2男其實是英國情報人員，在刻意安排會面並蒐證後，將他繩之以法。菲利普斯前妻稱他是龐德迷。中央社（倫敦都會區警察局提供）
英國65歲男子菲利普斯因為缺錢花用，向他誤信為俄羅斯特務的2名男子兜售「情資」，而這2男其實是英國情報人員，在刻意安排會面並蒐證後，將他繩之以法。菲利普斯前妻稱他是龐德迷。中央社（倫敦都會區警察局提供）

英國65歲男子菲利普斯因為缺錢花用，向他誤信為俄羅斯特務的2名男子兜售「情資」和情報工作後勤服務，沒想到這2位男子其實是英國對內情報機關「軍情五處」（MI5）幹員，在蒐證後將菲利普斯繩之以法。

英國「泰晤士報」（The Times）報導，菲利普斯（Howard Phillips）的前妻艾曼達（Amanda）在法庭上說，菲利普斯「一向很愛國」，但會不著邊際地夢想，癡迷於諜報小說和電影，曾夢想「在某個地方為國服務，成為詹姆士龐德（James Bond）」。

菲利普斯曾在2014和2024年上網填寫表格，申請至MI5服務，但兩次皆未獲回應。他在法庭上否認有意協助俄情報機關，聲稱他實際上是試圖「揭發在英國活動的俄羅斯特務」。

詹姆士龐德是英國高人氣007系列電影男主角、虛構的英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）幹員。諷刺的是，無論是真實世界中的MI5和MI6，或者是電影中的詹姆士龐德，皆視俄羅斯為威脅來源，菲利普斯卻選擇「通俄」。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）今天表示，去年5月，警方的反恐指揮部與情報機關合作，在倫敦逮捕菲利普斯。經調查和審理程序，菲利普斯今天獲定罪違反國家安全法，刑期今年稍晚確定。

警方提到，菲利普斯曾向他認為的俄諜兜售與時任英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）有關的個人資訊。夏普斯是菲利普斯選區的國會議員；菲利普斯過去曾以選民身分與夏普斯會面，甚至拜訪夏普斯的住家。

根據警方今天釋出的蒐證影片，菲利普斯曾在飯店與MI5幹員假扮的俄諜吉馬（Dima）和薩沙（Sasha）會面，並表示他願意「照顧」俄羅斯特務在不同國家活動，利用他的英國公民身分為他們提供掩護和後勤支援，例如由他出面租車、訂旅館，或陪同前往特定地點。

菲利普斯還說，只要他能獲得財務自由，他就不需要仰賴英國體制、被迫服從這個體制對「正確」與「不正確」的規範。

菲利普斯去年不僅向俄羅斯，也曾向中國和伊朗大使館發信自我推薦，但給俄方的信函遭MI5攔截。MI5幹員隨後透過電郵聯繫菲利普斯，雙方接著切換至加密通訊軟體WhatsApp互動。

警方表示，菲利普斯在一系列電郵、訊息和會面展現急切與俄方合作、以儘快獲取金錢報酬的態度。菲利普斯曾告訴他認為的俄諜，他最近剛申請加入隸屬英國內政部的邊境部隊（Border Force），正要申請接受內政部的安全查核。

菲利普斯另曾告知MI5幹員假扮的俄諜，他有能力隨時旅行至任何地方，而不被發現或被懷疑，也有能力在世界任何地方徹底融入當地人群並保持體面。

去年5月上旬，假俄諜吉馬告訴菲利普斯，吉馬的「長官」即將來倫敦出席「機敏會談」，菲利普斯因此受託以個人名義為這位「長官」預訂旅館、添購手機。

5月中旬，菲利普斯在倫敦市區一家希爾頓（Hilton）飯店辦理入住後，將房卡、手機和關於夏普斯的資訊交給吉馬。吉馬則給菲利普斯一個內含1000英鎊（約新台幣4萬元）現金的信封，並指示他到一家咖啡店與一名俄羅斯男子會合。然而，在咖啡店等待他的不是神祕俄男，而是便衣員警，當場將他逮捕。

在英國，違反國家安全法最重可被處以無期徒刑。警方今天呼籲民眾勿以身試法，「我們極度嚴正看待」這類案件。

英國65歲男子菲利普斯因為缺錢花用，與他以為的俄羅斯特務展開合作，但這些特務其實是英國情報人員，他們曾提供的1000英鎊現金「報酬」後來成為菲利普斯罪證。中央社（倫敦都會區警察局提供）
英國65歲男子菲利普斯因為缺錢花用，與他以為的俄羅斯特務展開合作，但這些特務其實是英國情報人員，他們曾提供的1000英鎊現金「報酬」後來成為菲利普斯罪證。中央社（倫敦都會區警察局提供）

英國 俄羅斯

延伸閱讀

台版肥咖申報 件數、金額雙增

陸管制稀土出口 凸顯英國對中戰略制衡必要性

外商投資台灣 台版「肥咖條款」CRS申報帳戶筆數金額齊增

英國與OpenAI達成新策略合作 推動國家變革

相關新聞

英國龐德迷缺錢「通俄」 MI5假扮俄諜繩之以法

英國65歲男子菲利普斯因為缺錢花用，向他誤信為俄羅斯特務的2名男子兜售「情資」和情報工作後勤服務，沒想到這2位男子其實是...

生魚片旁白蘿蔔絲該吃嗎？他下肚被說沒家教 日料主廚力挺：真正的禮儀

生魚片旁常見的白蘿蔔絲，究竟是裝飾？還是能吃的配角？近日在日本X平台網友@pirooooon3發文疑惑表示：「吃了生魚片旁的蘿蔔絲，竟被說『很窮酸、沒家教』。蘿蔔絲不是本來就能吃的嗎？」這番提問立刻引來眾多網友熱議。

電影院神級寶座在哪？不被擋、能伸腿最受青睞 一處如「私人包廂」

根據日媒「集英社 Online」報導，一張熱門的電影座位偏好熱區圖，意外掀起網友共鳴與熱議。網友@mai2004_cine 在X平台上分享了一張由網友票選出來、「最喜歡的電影座位」熱區圖，將大家心中理想座位的位置一目了然地呈現在座位表上，引發上萬網友按讚與討論。

媲美人類智慧 AI模型數學奧林匹亞摘金

谷歌公司與人工智慧（AI）新創公司OpenAI都宣布，其AI模型在國際數學奧林匹亞競賽奪得金牌。業界競相打造足以媲美人類...

疲勞駕駛猶如酒駕？ 長期開車恐引發「1類人」神經受損、脊椎退化

 疲勞駕駛的判斷力竟與酒醉並駕齊驅？根據新加坡政策研究所調查，當地平台工作者平均每週工時高達59小時，有人一天上路10到12小時，長期處於高壓、睡眠不足狀態，身心健康亮紅燈。

有智商還有情商 「人工同理心」機器人是長照新未來？

在德國北部的老年護理院裡，機器人Garmi正「看」著一名護理師問道：「你今天過得如何？」雖然聲音是電子合成的，但語調親切平和。護理師笑著回答：「很好，你呢？」「我也很好，謝謝關心。」 這段對話可能聽起來很簡單、甚至不怎麼靈巧，但在這間養老院裡，它代表了未來照護的一次嘗試：培養出「社交機器人」的同理心。有智商後有情商，人工智慧更上一樓，就是人工同理心（Artificial Empathy）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。