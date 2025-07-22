薇帕颱風登陸北越 當局警戒防豪雨釀土石流洪災

中央社／ 河內22日綜合外電報導

薇帕颱風今天在越南北部登陸後強度減弱，但由於挾帶的豪雨仍可能引發洪水與土石流，當局保持警戒。

路透社報導，越南中央水文氣象預報中心表示，薇帕原本以最大風速每秒近28公尺朝越南接近，今天午後登陸襲擊寧平省跟清化省時最大風速已降至每秒約21公尺。

薇帕是越南今年遭遇的首個颱風，總理范明正先前已下令沿海各省進入戒備狀態。目前約有35萬名軍人待命。

由於越南去年遭到摩羯颱風重創，造成約300人死亡和33億美元（約新台幣970億元）損害，薇帕來襲令當地居民不安。

根據氣象預報，越南豪雨將持續至明天上午，降雨量最高可達500毫米，當局提醒民眾留意山區土石流和市區淹水。

越南 豪雨 薇帕颱風

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