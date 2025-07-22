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媲美人類智慧 AI模型數學奧林匹亞摘金

中央社／ 舊金山22日綜合外電報導
谷歌公司與人工智慧（AI）新創公司OpenAI都宣布，其AI模型在國際數學奧林匹亞競賽奪得金牌。AI示意圖。圖／路透
谷歌公司與人工智慧（AI）新創公司OpenAI都宣布，其AI模型在國際數學奧林匹亞競賽奪得金牌。AI示意圖。圖／路透

谷歌公司與人工智慧（AI）新創公司OpenAI都宣布，其AI模型在國際數學奧林匹亞競賽奪得金牌。業界競相打造足以媲美人類智慧強大系統同時，這標誌在數學推理能力上有所突破。

路透社報導，這是AI系統首度在國際數學奧林匹亞競賽（International Mathematical Olympiad）中達到金牌的門檻。有別於AI公司之前運用的方法，谷歌公司（Google）與OpenAI的模型透過使用自然語言的通用「推理」模型處理數學概念，分別成功解出6道題目中的5題。

國際數學奧林匹亞競賽是高中生頂尖數學賽事。

美國布朗大學（Brown University）數學教授、Google Deepmind客座研究員鄭俊赫（JunehyukJung，譯音）指出，這項成就意謂著AI將於未來一年內，協助數學家破解尖端數學研究領域的待解難題。

鄭俊赫告訴路透社：「我認為，等到我們能夠運用自然語言解決艱難推理問題的時候，AI和數學家的合作即有望實現。」

OpenAI的突破是透過新型態實驗模型達成，該模型的核心在於大規模擴展「測試時計算」（test-timecompute）。

OpenAI研究員布朗（Noam Brown）表示，這種方法讓模型「思考」更久，並且導入平行計算，同時執行多條平行推理路徑。布朗拒絕透露它在計算能力上為OpenAI造成多少成本，但坦言「非常昂貴」。

第66屆國際數學奧林匹亞競賽在澳洲昆士蘭州（Queensland）陽光海岸（Sunshine Coast）舉行，共有630位學生參加，其中67人奪得金牌，約占11%。

OpenAI 推理 奧林匹亞

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