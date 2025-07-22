疲勞駕駛猶如酒駕？ 長期開車恐引發「1類人」神經受損、脊椎退化

疲勞駕駛的判斷力竟與酒醉並駕齊驅？根據新加坡政策研究所調查，當地平台工作者平均每週工時高達59小時，有人一天上路10到12小時，長期處於高壓、睡眠不足狀態，身心健康亮紅燈。

根據「CNA」報導，新加坡盛港綜合醫院職業醫學部陳麗霞醫師（Dr Licia Tan）指出，疲勞駕駛者常會出現頻繁打哈欠、眼皮沉重、無法集中注意力等徵兆，嚴重時甚至駛離車道或出現危險駕駛行為。

她警告，人若持續清醒18小時，其大腦判斷力下降程度，相當於血液酒精濃度達0.05%；若清醒24小時，更相當於0.10%，已超過新加坡酒駕法定標準（0.08%）。

陳醫師表示，駕駛是認知負荷極高的活動，需要持續專注、即時反應與判斷力，開車1至2小時後便可能感到疲勞。若天氣悶熱或交通繁忙，更容易加速腦力消耗。

駕駛疲勞可分為兩種：一是「主動型疲勞」，常見於面對複雜道路狀況或壞天氣時，需投入大量心力操作；另一種是「被動型疲勞」，則出現在長時間駕駛高速公路或定速巡航時，缺乏刺激反而誘發睡意。

此外，心理壓力如焦慮、憤怒也會削弱判斷力，加上手機干擾與酒精攝取等因素，更可能導致反應遲緩、事故風險上升。長期駕駛還會對身體健康造成慢性衝擊。

「長時間坐著、無法固定用餐與缺乏運動，易誘發高血壓、糖尿病、高血脂與肥胖，甚至導致肌肉骨骼問題。」陳醫師指出，重型車駕駛常暴露於「全身振動」環境，可能引發神經受損、脊椎退化與平衡功能受損等問題。

她也提醒，部分職業駕駛員還要承受客訴壓力或外界情緒攻擊，長期下來將對心理與生理造成雙重傷害。若行駛途中實在無法下車，也可在紅燈或等單時進行簡單坐姿運動，例如轉頭、聳肩、手臂伸展，並調整座椅角度，以維持正確駕駛姿勢。