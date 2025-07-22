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庫德工人黨解甲 牧羊人歸返大山逐豐美水草

中央社／ 土耳其哈卡里22日綜合外電報導
伊拉克的哈卡里省水草豐美的吉洛山。 法新社
伊拉克的哈卡里省水草豐美的吉洛山。 法新社

庫德族武裝分子與土耳其軍方長達數十年武裝衝突終於劃下句點，庫德族農人現在又開始帶著牲畜在毗鄰伊朗和伊拉克的哈卡里省深山追逐豐美水草。

法新社報導，57歲的塞拉哈丁．伊倫奇（SelahattinIrinc）一邊給羊兒剪毛，一邊操庫德語說：「我們已經在這裡生存很長一段時間，30年前我們可以自由來去，後來無法再來，現在終於又可以如願地帶著牲畜前來。」

11日在伊拉克庫德斯坦自治區（Iraqi Kurdistan）舉行的象徵性銷毀武器儀式標誌庫德工人黨（PKK）摒棄武裝叛亂，朝向民主政治轉型的重大一步。這是結束中東地區持續最久衝突之一的更廣泛工作其中一環。

庫德工人黨1978年由安卡拉大學（AnkaraUniversity）學生創立，終極目標是實現庫德人解放。庫德工人黨1984年開始訴諸武力，後來遭土耳其和大部分國際社會列為恐怖組織。

根據土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）指出，這場衝突造成5萬名平民、2000名戰士死亡。

塞拉哈丁．伊倫奇像其他庫德族男男女女一樣，在哈卡里省（Hakkari）水草豐美的吉洛山（CiloMountains）和標高4137公尺的土耳其第2高峰雷什科峰（Resko peak）山腳從事畜牧業維生。

在武裝衝突因和談而平息的趨勢之下，風光秀麗、有許多瀑布、冰川湖和健行步道的吉洛山，其山徑於過去幾年已陸續對牧羊人和觀光客開放。

殊不知這處風景如畫的山區長期以來一直是土耳其軍方和庫德工人黨戰士激戰所在。庫德族戰士利用崎嶇地形藏身並發動襲擊，導致當地農人和軍方矛盾時起。

和平進程讓當地更開放、更悠適，但緊張情勢不會一夕消失。省會哈卡里周圍，以及前往吉洛山健行步道的主要入口，仍然設有檢查哨。

吉洛山氣勢磅礡，但是山區討生活並不容易。37歲農夫馬希爾．伊倫奇（Mahir Irinc）認為自己或許會是遠離塵囂從事畜牧業的最後世代。

「我不認為新生代會追隨我們腳步繼續這樣下去，如果真的有，我們會很開心，但是時下年輕人不想再靠養牲畜維生，只想更容易討生活。」

衝突 土耳其 庫德族

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