熱浪席捲伊朗 水庫水位「百年最低」衝擊水電供應

國營媒體今天報導，一波嚴重熱浪席捲伊朗，導致全國多地的供水與供電中斷，水庫水位更降至百年來最低點。

法新社報導，根據國營電視台引述氣象局說法，伊朗31省中至少有18省受到極端高溫影響，包括首都德黑蘭（Tehran）所在的德黑蘭省在內。這波極端高溫自18日開始，預計將於24日起逐漸緩解。

由於伊朗南部和西南部部分地區氣溫已飆破攝氏50度，為了節約水電，當局已下令明天關閉包括首都在內的至少10個省的政府機關。

氣象局表示，昨天至少有10個省會城市氣溫超過攝氏40度，其中德黑蘭今年首度出現40度高溫。

根據德黑蘭省自來水公司說法，這波熱浪正值降雨量大幅下滑之際，其中德黑蘭降雨量是60年來最少的1次。

德黑蘭省自來水公司說，乾旱已導致為德黑蘭供水的水庫水位降至「百年來最低點」，呼籲民眾使用儲水桶及抽水機因應持續的供水中斷情況。

過去幾天，德黑蘭各地許多居民反映停水持續了數個小時。