快訊

明天水氣最少！范斯高颱風最快24小時內生成 周四恐成雙颱共舞

中職／愛妻搭機來台離世…魔鷹心碎仍重返球場 賽前對手暖心擁抱慰問

才稱「不方便說明」…台師大女足抽血案 傳系教評會決議解聘周台英

熱浪席捲伊朗 水庫水位「百年最低」衝擊水電供應

中央社／ 德黑蘭22日綜合外電報導

國營媒體今天報導，一波嚴重熱浪席捲伊朗，導致全國多地的供水與供電中斷，水庫水位更降至百年來最低點。

法新社報導，根據國營電視台引述氣象局說法，伊朗31省中至少有18省受到極端高溫影響，包括首都德黑蘭（Tehran）所在的德黑蘭省在內。這波極端高溫自18日開始，預計將於24日起逐漸緩解。

由於伊朗南部和西南部部分地區氣溫已飆破攝氏50度，為了節約水電，當局已下令明天關閉包括首都在內的至少10個省的政府機關。

氣象局表示，昨天至少有10個省會城市氣溫超過攝氏40度，其中德黑蘭今年首度出現40度高溫。

根據德黑蘭省自來水公司說法，這波熱浪正值降雨量大幅下滑之際，其中德黑蘭降雨量是60年來最少的1次。

德黑蘭省自來水公司說，乾旱已導致為德黑蘭供水的水庫水位降至「百年來最低點」，呼籲民眾使用儲水桶及抽水機因應持續的供水中斷情況。

過去幾天，德黑蘭各地許多居民反映停水持續了數個小時。

伊朗 高溫 德黑蘭

延伸閱讀

關乎國家榮譽與科學家成就 伊朗外長：不會放棄核子濃縮計畫

丹娜絲與薇帕颱風灌飽蘭潭、仁義潭 出現豐水滿庫自然洩流現象

面對歐洲3國制裁威脅 伊朗25日將與英法德核談判

伊朗南部巴士翻覆 至少21人殞命

相關新聞

有智商還有情商 「人工同理心」機器人是長照新未來？

在德國北部的老年護理院裡，機器人Garmi正「看」著一名護理師問道：「你今天過得如何？」雖然聲音是電子合成的，但語調親切平和。護理師笑著回答：「很好，你呢？」「我也很好，謝謝關心。」 這段對話可能聽起來很簡單、甚至不怎麼靈巧，但在這間養老院裡，它代表了未來照護的一次嘗試：培養出「社交機器人」的同理心。有智商後有情商，人工智慧更上一樓，就是人工同理心（Artificial Empathy）。

石破茂無力回天？自民黨參院選大敗，多黨化時代叩門

日本參議院選舉在週日7月20日投開票結束，首相石破茂領導下的自民黨政權，迎來前所未有的大敗局面，在參院選中未能取得過半席次，是繼去年眾議院選舉慘敗後，石破茂政權的第二次選戰敗北，演變成參眾兩院都不過半的結構。過去自民黨一強的時代已經結束，當前的結果可能會是日本政壇迎向多黨化、碎片化的政治轉捩點；而石破茂在今天21日仍強調「不會辭職、堅持到底」，但是自民黨內拉下石破的聲音已經湧現，下一波競逐總裁位置的角力正在醞釀當中。然而儘管在野陣營優勢大增，複雜的政治光譜仍難以整合；極右派小黨參政黨的崛起，也引發排外主義的隱憂。內外交迫的石破茂，現下還有對美關稅的談判尚未明朗，聲勢不斷下探的自民黨還有可能逆轉嗎？

獨裁者聯盟的天羅地網！專制政權如何互相幫助布局？

然而在21世紀，現實情況幾乎已和這幅圖像全然不同。當今的獨裁政體不是只由一個壞人掌控，而是由一個個精密的網絡控制，仰賴用於竊國的金融架構、繁複的維安體系（軍隊、準軍事組織、警察），以及提供偵察監控、政治宣傳、不實資訊的技術專家。這些統治網絡的成員不僅是在某個獨裁國家內部聯繫，也與其他獨裁國家的統治網絡往來，有時還和民主國家的成員互通聲息。

沖繩50年前是右駕卻一夕「轉左」 交通改制8小時創奇蹟

去日本自駕旅遊的台灣人，對日本的右駕車及靠左通行很不習慣；其實50幾年前，日本有一個地方靠右行駛，就是被美軍統治過的沖繩。1978年7月30日凌晨6時，沖繩完成世界少見交通切換大工程，期間道路淨空僅8個小時，效率堪稱奇蹟。730之日，對老一輩的沖繩人來說十分難忘。

暖化加劇 德國種植「快餐樹」為城市降溫

熱浪來襲、城市草地乾黃，面對極端氣候挑戰，德國植被專家提出「快餐樹」種植方案，在中部城市埃爾福特引入成長快速、耐熱耐旱的...

弒母命案！日無業男將六旬母斬首 滿身沾血︰毫無疑問是我殺了她

日本發生恐怖倫常命案。1名無業男子用利刀猛砍六旬母親，她慘被兒子斬首身亡。逆子衣服沾滿鮮血，事後被捕承認罪行，直言…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。