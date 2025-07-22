巴基斯坦北部洪災至少3死15失蹤 全國逾225人罹難
巴基斯坦官員今天表示，季風豪雨引發的暴洪，沖走北部地區數輛載運遊客的車輛，造成至少3人喪命、15人失蹤。
美聯社報導，巴基斯坦救難官員指出，自6月26日以來，超過平均水準的季風降雨導致全國至少225人罹難、超過500人受傷。專家表示，氣候變遷是區域內極端天氣事件日益頻繁的主因。
吉爾吉特-巴爾蒂斯坦（Gilgit-Baltistan）地區政府發言人法拉奇（Faizullah Faraq）表示，昨天突然的暴雨引發洪災和土石流，阻斷北部奇拉斯（Chilas）地區一條重要公路，導致超過200名當地遊客受困。
法拉奇說，軍方派出直升機協助包括婦女及孩童在內進行撤離。
法拉奇表示，多輛車遭山崩土石掩埋，救援團隊出動重型機具，搜尋失聯的遊客及居民，目前已尋獲3具遺體。
巴基斯坦國家災難管理局數日前發布最新洪水預警，提醒北部地區恐有土石流及道路封閉可能性，呼籲旅客避免前往。
本月稍早，巴基斯坦當局警告，不能排除類似2022年洪災的極端天氣。當年洪水淹沒全國三分之一地區，造成1737人死亡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言