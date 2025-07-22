澳洲南部海灘毒藻肆虐 重創漁業與海洋生態

澳洲南部海岸近月出現有毒藻類過度滋生，造成數百種海洋生物大量死亡，漁業資源也受到嚴重破壞。由於情況日益令人擔憂，當局將撥款加以應對。

法新社報導，根據南澳州（South Australia）州政府資料，米氏凱倫藻（Karenia mikimotoi）會破壞魚類的鰓，導致窒息。3月中旬首次在當地發現這種藻類，當時蔓延面積就達到4400平方公里。

為應對現已蔓延至整個地區的「赤潮」，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）宣布本週提撥聯邦資金，以解決問題。

南澳州當局表示，今天將召開緊急會議，聽取科學家就此一現象的報告。

據報導，在擁有大量野生動物的旅遊景點，諸如坎加魯島（Kangaroo Island）、約克半島（YorkePeninsula）和弗勒里厄半島（Fleurieu Peninsula）等地，海灘上到處散落鯊魚、鰩魚、螃蟹和章魚的屍體。

新南威爾斯大學（University of New South Wales）海洋生態學家佛吉斯（Adriana Verges）表示，南澳州藻華（algal bloom）危機的嚴重程度難以言喻。

「近500個海洋物種大規模死亡，包括對棲息地形成至關重要的海綿與其他無脊椎動物，還有許多魚類。這完全就是一場毀滅性災難。」

自1930年代以來，米氏凱倫藻在世界各地被陸續發現，包括日本、挪威、美國和中國附近水域。這種藻類會嚴重擾亂當地觀光業和漁業，並造成數以百萬計美元的損失。

聯邦政府21日宣布，將提供1400萬澳元（約新台幣2.7億元）財政援助，給大受衝擊的漁業以及清理和災害應對相關工作。