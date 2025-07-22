菲律賓暴雨成災2失蹤 大馬尼拉地區撤數萬人
菲律賓暴雨引發洪水，首都馬尼拉撤離數以萬計民眾，據信至少有兩人失蹤，當地人的生活今天陷入停擺。
法新社報導，一夜大雨造成該地區的馬利吉娜河（Marikina River）決堤，馬尼拉及周邊省份學校與政府辦公室關閉。
沿河而居的超過2萬3000名居民被連夜撤離，暫時安置到學校、村公所和有遮蔽的庭院內。
馬尼拉都會區的奎松市（Quezon）與卡羅肯市（Caloocan）也撤離2萬5000人。
馬利吉娜河救援辦公室的譚（Wilmer Tan）表示，河水水位已達18公尺高，「通常這些人住在低窪地區，例如上游的小溪旁」。
緊急行動中心助理主管尼提斯（John Paul Nietes）指出，一名老婦與司機在卡羅肯市試圖過橋時，被暴漲溪水沖走。
他表示：「他們的車昨晚被找到。救援行動繼續進行中，但截至今天仍未尋獲兩人。」
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