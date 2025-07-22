馬來西亞國際旅客大增 鄰國新加坡貢獻近半

馬來西亞旅遊部表示，今年1月到5月國際遊客入境人數達到1690萬人，比去年同期增加20%，其中近半來自鄰國新加坡。

路透社報導，旅遊部昨天在國會書面答覆中指出，今年前5個月入境馬來西亞的國際遊客總人數約半數來自新加坡，為834萬人，其次依序是印尼182萬人，中國181萬人，以及泰國106萬人。

旅遊部補充表示，來自澳洲和英國等「長途市場」的旅客相較去年同期也分別增加16.6%和8.7%。

旅遊部指出：「外國遊客人數增加清楚反映出政府透過策略性做法、簽證自由化計畫等進步政策，以及對產業業者的支持與獎勵措施，所推動各項計畫的成效。」

馬來西亞去年僅記錄到2500多萬名國際遊客入境，低於原訂2730萬人的目標。

旅遊部表示，馬來西亞將2026年國籍遊客入境目標人數訂在4700萬人，將重點放在中亞、中東、東南亞、歐洲和大洋洲等關鍵市場。